Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
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Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA
Photo: © photonews
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La D1 FFA a repris ses droits ce weekend. Avec des entrées en matière pas forcément évidentes pour les favoris. Petit tour d'horizon de ce qu'il s'est passé sur nos terrains, d'Habay à Charleroi, en passant pas Mons, Tubize et Bruxelles.

Suite aux rencontres de Coupe de Belgique disputées ce week-end, la première journée de D1 FFA a été décalée à ce mercredi. Habay-La-Neuve et le RWDM ont ouvert le bal aux confins de la Gaume.

Suivis par une horde de supporters pour la renaissance du club sous Thierry Dailly, les Molenbeekois ont ouvert le score grâce à un but de Kevin Bukusu à l'issue d'un cafouillage sur corner en première mi-temps.

Le RWDM assure l'essentiel

En deuxième, ils ont fait le break dès la reprise via Antoine Livemont . Et il fallait bien cela, car avec l'exclusion de Redouan Belkaious, Habay a poussé tant et plus, finissant par réduire le score sur un penalty de Romain Oller en fin de match. Insuffisant toutefois pour recoller : le RWDM lance donc son championnat par une victoire.

Sur le coup de 20h, trois des favoris à la montée - Mons, Tubize-Braine et l'Olympic, débutaient à domicile. Et pourtant, ils sont tous restés muets en première mi-temps.

Mons oublie de marquer

Tubize-Braine a été le premier à dégainer contre les U23 de Charleroi, ouvrant le score à la 71e, grâce à un but bienvenu de Franck Vaast. Un but qui aura suffi au bonheur des brabançons, victorieux sur le petit écart. Ils n'ont d'ailleurs pas fait la fine bouche en apprenant que Mons avait été contraint au partage par Meux (0-0). Le match entre l'Olympic Charleroi et le SL 16 n'est par contre pas encore terminé, une coupure d'électricité a arrêté la rencontre sur le score de 1-0 pour les Dogues.

Dans le dernier match de la soirée, Rochefort s'est imposé 0-1 chez les U23 de l'Union Saint-Gilloise. C'est l'inévitable Mathieu Cornet qui a fait pencher la balance sur corner peu après l'heure de jeu, sous les yeux de David Hubert, Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj ou encore Guillaume François. Les visiteurs ont même fait le break grâce au coup franc dans les dernières minutes.

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