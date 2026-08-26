Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Scott Crabbé, journaliste football
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Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point
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Mihajlo Cvetković a été cité sur le départ cet été. Mais le Serbe, qui peut se targuer de figurer parmi les éléments du noyau ayant le plus progressé ces derniers mois, ne veut pas entendre parler d'un transfert. Le jeune attaquant aime ce Sporting new look, que ce soit grâce à l'arrivée de Vitor Bruno ou suite au renforcement du noyau. Il l'a d'ailleurs répété à qui veut bien l'entendre en conférence de presse.

Il y a un an, Mihajlo Cvetković débutait son aventure anderlechtoise avec les RSCA Futures. Le Serbe avait beau disposer d'une étiquette de transfert à plus de trois millions d'euros, Besnik Hasi voulait d'abord le voir s'aguerrir en D1B.

Aujourd'hui, Cvetković est valorisé à dix millions d'euros. Après dix buts dès son intégration définitive au noyau A la saison dernière (dont ce but pour arracher la prolongation contre l'Union en finale de la Coupe), le natif de Niš a repris fort avec ses deux buts contre Hammarby et le PAOK en préliminaires d'Europa League.

Un nouveau statut à Anderlecht

Au point d'être cité sur le départ. Avec lui, le Sporting aurait pu se mettre quelques millions supplémentaires en poche (sa valeur est d'ailleurs estimée à dix millions par Transfermarkt). Mais sa conférence de presse du jour a servi à le marteler : pas question d'un départ.

Présent à ses côtés, Vitor Bruno a d'ailleurs pris la parole le premier : "Il reste", a-t-il fermement commencé, cité par Het Nieuwsblad. "Il est important. Et pas seulement parce qu’il marque. Comme les autres attaquants, il travaille pour l’équipe".

En route pour une deuxième saison en Mauve

Tawfik Bentayeb n'aura donc pas pour mission de le suppléer : "Je reste à Anderlecht. Il y a peut-être eu de l’intérêt de la part d’autres clubs, mais je n’en sais rien. Cela ne m’intéresse pas non plus, je ne pense qu’à Anderlecht".

Lire aussi… "C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

L'été a été agité à Neerpede, avec le changement de directeur sportif et d'entraîneur, il est vu comme un point positif dans la réflexion du joueur. "Avec le nouvel entraîneur, l’accent est davantage mis sur l’attaque, et j’aime cela".

Le noyau a aussi énormément bougé. Plusieurs renforts ont rassuré Cvetković. Lukáš Ambros, auteur d'un doublé lors du match aller contre le Kairat Almaty et régisseur du jeu mauve, est l'un d'entre eux : "Avec Lukas, le courant passe très bien. Nous nous comprenons bien".

Prêt à passer un nouveau cap, tant collectivement qu'individuellement

Depuis un an, le Serbe s'est affirmé, même au travers des expériences plus difficiles à vivre sur le moment. Comme ce carton rouge et les trois matchs de suspension qui ont suivi pour la mauvaise réaction envers Siebe Van der Heyden, roublard en diable, qui avait réussi à le faire disjoncter l'hiver dernier.

"C'était une erreur stupide, une incartade de jeunesse. Mais j'en ai tiré les leçons nécessaires", rassure-t-il. Cela tombe bien : avec une qualification européenne à assurer et un derby bruxellois sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise à négocier, Anderlecht fait face à quelques journées qui s'annoncent riches en émotion.

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