Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Anderlecht a offert du beau spectacle à son public ce jeudi pour finir le job face au Kairat Almaty. Presque toutes les recrues étaient là, au coup d'envoi ou en montant au jeu, pour faire plaisir au Lotto Park, qui a l'air d'adorer son équipe. Voici les cotes des Mauves.

Coosemans (7)

Des prises de risque peu utiles sur certaines relances, mais il se rattrape avec deux très bons arrêts, en première et en deuxième mi-temps.

Augustinsson (5,5)

Un match "à la Augustinsson" : il n'a quasi-rien eu à faire défensivement, et offensivement, ses centres ont été peu dangereux.

Pétrot (6,5)

Lui aussi a parfois un peu trop tergiversé défensivement à certains moments du match, mais dans l'ensemble, c'est un véritable roc, dans les airs comme au sol.

Biancone (7)

Impeccable derrière face à une opposition faiblarde, buteur sur corner : le public l'adore déjà.

Maamar (8)

Encore une fois une prestation assez impressionnante sur son flanc.



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Kana (6,5)

Un match sobre mais inspiré et élégant pour sa centième. Il ne pensait certainement pas atteindre ce chiffre, mais quel symbole !

Llansana (5)

Pas son plus mauvais match de la saison, même s'il est parfois à la limite face à une équipe qui jouerait le bas de tableau en Jupiler Pro League. Souvent un temps de retard.

Ambros (6)

Son match le plus discret depuis qu'il est arrivé, mais il n'allait pas être génial tous les jours. Le Tchèque a tout de même distillé quelques bons ballons.

Nga Kana (8)

Énormément d'activité et de très jolis gestes, pas toujours la bonne prise de décision, mais un superbe solo qui mène au penalty. Avec un peu plus de chance, il marquait même... de la tête !

Cvetkovic (7,5)

Un match de chien de la casse, avec des duels quasi-systématiquement remportés contre des adversaires faisant deux fois sa carrure. Il s'est heurté à un portier kazakh en état de grâce, mais a pris sa revanche sur penalty.

Sikan (7,5)

Il disputait un match assez frustrant, avec beaucoup de duels rugueux, qu'ils soient remportés ou perdus, et une grosse activité loin de son but... mais énormément d'occasions loupées. Puis, un trait de génie et un joli solo juste avant de céder sa place !

Remplaçants :

Ojea (7,5)

Quel culot pour son jeune âge : il s'est mis le Lotto Park dans la poche. Ce petit a quelque chose, c'est certain.

Winkler (7)

Quelques très jolis gestes, une accélération foudroyante, une confiance en lui évidente : voilà le nouveau n°10 du RSCA, et on a l'impression qu'il peut s'y épanouir.

Antman (7)

Il n'a pas la vitesse de Winkler, mais il a une intelligence de jeu hors du commun. Et ses centres depuis la droite étaient systématiquement des caviars. Une aile de pigeon pour faire se lever le stade.

Kalonji (6,5)

Calme et propre au ballon dans l'entrejeu, il a un peu manqué de précision dans les 16 mètres.

Degreef (5,5)

Beaucoup d'activité mais de l'imprécision alors qu'il reçoit de bons ballons. Pas une mauvaise entrée pour autant mais il y avait trop d'offensifs autour de lui pour qu'il sache avec qui combiner.