Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Adrien Giunta va tenter de relancer sa carrière à Aywaille. L'ancien joueur du Standard de Liège rejoint le club après près d'un an sans jouer de match.

Aywaille a enregistré l'arrivée d'Adrien Giunta. Le milieu offensif de 25 ans, passé par le Standard de Liège, vient renforcer l'effectif de Fabrice Cristallini en D2 ACFF. Éloigné de la compétition depuis près d'un an (sans club), il pourrait jouer ses premières minutes dimanche contre le Crossing Schaerbeek.

Fabrice Cristallini, l'entraîneur d'Aywaille, a une idée précise du rôle qu'il souhaite confier à sa nouvelle recrue via nos confrères de Sudinfo. Malgré près d'un an sans compétition, Giunta arrive en bonne condition physique. "On est ravi de l'accueillir à Aywaille où il va pouvoir faire la différence en D2 FFA, en position de 10 et demi, juste derrière notre attaquant", explique le technicien. Il pourrait évoluer en soutien d'Abdou Akdim ou d'Almamy Camara.

Avant de choisir Aywaille, Giunta avait la possibilité de prendre la direction de l'Espagne, où une formation de deuxième division s'intéressait à lui. Le joueur a préféré rester en Belgique plutôt que de repartir pour une nouvelle expérience à l'étranger. Une décision qui lui permet de retrouver un club et la perspective de rejouer régulièrement.

Plusieurs centres de formations et clubs

Le milieu offensif a connu plusieurs formations durant sa jeunesse. Il est passé par La Gantoise, le Torino et le Team Ticino U21 avant de poursuivre son parcours au Standard. C'est à Sclessin qu'il s'était distingué. En 2021, il avait terminé meilleur buteur des Espoirs, des performances qui avaient attiré l'attention de Mouscron.

Mouscron avait fait faillite

Ses bonnes performances avec le Standard lui avaient permis de rejoindre Mouscron. Mais à la fin de la saison, le club a fait faillite et Giunta a dû chercher une nouvelle équipe.





Son arrivée à Aywaille lui donne donc l'occasion de retrouver les terrains et d'enchaîner à nouveau les matchs. Sa valeur marchande est estimée à 150 000 euros par le site Transfermarkt.