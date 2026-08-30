🎥 Roméo Lavia marque son premier but pour Chelsea contre un ancien Anderlechtois

Roméo Lavia revit sous Xabi Alonso et ce dimanche, contre Brighton, il a trompé la vigilance de Bart Verbruggen pour marquer son premier but pour Chelsea, trois ans après son arrivée.

Pour une fois, Roméo Lavia n'a pas fait parler de lui à Chelsea pour ses blessures à répétition. Ce dimanche, pour la première des "Blues" à Stamford Bridge cette saison en Premier League, le jeune Belge était aligné d'entrée par Xabi Alonso, le nouvel entraîneur. Et, il a vécu un moment particulier contre Brighton en inscrivant son tout premier but sous le maillot de Chelsea, quelques minutes seulement après le coup d’envoi.

Le joueur formé à Anderlecht puis passé par Manchester City a profité d’un ballon mal repoussé dans la surface de Brighton pour surgir au bon moment et conclure à bout portant dans les buts défendus par l'ancien gardien d'Anderlecht Bart Verbruggen. Après un corner, le ballon a traîné dans la défense adverse avant d’arriver ans les pieds de Roméo Lavia, qui ne s'est pas fait prier pour permettre aux siens de prendre l'avantage dès la 5e minute de jeu.

Roméo Lavia opent z'n Chelsea-rekening! ☝️🇧🇪 pic.twitter.com/mE8FUWJRjW — Play Sports (@playsports) August 30, 2026

803 minutes la saison dernière

Cette réalisation représente une étape importante pour le jeune milieu belge. Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance de Southampton, Roméo Lavia a beaucoup fait parler de lui à Londres en raison de plusieurs problèmes physiques qui ont freiné son adaptation. Son premier but intervient donc comme une récompense après une période difficile. La saison dernière, Roméo Lavia n'avait joué que 803 minutes.

Sous les ordres de Xabi Alonso, Riméo Lavia semble toutefois vouloir repartir sur de nouvelles bases. Déjà titulaire lors du début de saison, le Belge pourrait devenir l'une des bonnes surprises des Blues dans un entrejeu complètement remanié depuis l'arrivée du nouveau technicien espagnol. Lavia était ainsi aligné à côté de Malo Gusto, arrière latéral droit de métier et préféré à des anciens cadres comme Enzo Fernandez, Moises Caicedo ou Reece James, qui le remplacera d'ailleurs à la 68e minute de jeu.



Lire aussi… Zeneli ouvre le score ! Suivez Union - Anderlecht en Direct Commenté›

Xabi Alonso, le début d'une nouvelle ère ?

Quand il n'était pas blessé, Enzo Maresca, désormais à Manchester City où il a pris le relais de Pep Guardiola sur le banc, lui accordait souvent sa confiance dans un entrejeu à trois avec Fernandez ou Caicedo et Cole Palmer en numéro 10. Ici, Xabi a opté pour un milieu très renforcé où Roméo Lavia doit assurer le boulot défensif avec Gusto, pendant que Cole Palmer et Morgan Rogers, arrivé d'Aston Villa cet été, doivent alimenter Joao Pedro en pointe. Avec le départ annoncé d'Enzo Fernandez, Roméo Lavia aura déjà un fameux concurrent en moins dans les pieds, même si Xabi Alonso ne semblait pas vraiment compter sur celui qui fut exclu en finale de la Coupe du monde.

Chelsea l'a emporté 4-2. Si Pedro Neto et Joao Pedro ont permis aux "Blues" de prendre une belle avance de trois buts juste après la demi-heure, un but de Yalcouyé et un but contre son camp de Joao Pedro, ont relancé les "Seagulls" de Brighton dans la rencontre. Le 4e but signé par Cole Palmer a permis à Chelsea de reprendre le chemin de la victoire.

Face à Brighton, Chelsea a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Pedro Neto a ensuite doublé la mise à la 14e minute, avant que João Pedro n’inscrive le troisième but.

Pour Lavia, cette première réalisation pourrait surtout être le début d’une nouvelle aventure à Chelsea.