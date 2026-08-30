"Ce n'est pas la PlayStation" : Fred Vanderbiest explique les difficultés de Malines en ce début de saison

Pas encore de victoire pour le KV Malines cette saison : les Sang & Or ont concédé un partage assez logique à La Louvière. Fred Vanderbiest sait que son équipe est en reconstruction, mais reste assez positif.

C'est l'un des paradoxes de ce RAAL-Malines : les deux coachs avaient des raisons logiques d'estimer mériter la victoire ce samedi. La Louvière a proposé de belles phases de jeu et était dangereuse en contre, Malines a eu la possession et a alerté Peano plus souvent que la RAAL n'a alerté Miras.

"Au vu du contenu de la seconde période, nous devrions probablement gagner ce match", estimait Fred Vanderbiest après la rencontre en conférence de presse. "Mais le fait est qu'en première période, nous faisions circuler le ballon trop lentement, même si c'était meilleur que les semaines précédentes".

Vanderbiest voit du potentiel dans ce KV Malines

Les Sang & Or ont cependant pris deux buts, et n'ont pas réussi à couper court aux contres louviérois. "Nous n'avons pas réussi à fermer les angles de passes en première mi-temps, et la circulation de balle était trop lente. Puis, j'ai replacé Praet en 6 et nous avons mieux joué au football", pointe Vanderbiest.

"Pourquoi nous ne parvenons pas encore à mettre notre jeu en place ? Parce que le onze change tout le temps. Je n'ai pas su aligner deux fois la même défense cette saison. Ce n'est pas la PlayStation, il ne suffit pas de les diriger avec un joystick, ils doivent acquérir des automatismes", s'agace le coach malinois.

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"La saison passée, nous avions probablement fait un moins bon match ici. Et nous avions gagné. C'est comme ça. Je m'étais plaint d'une absence de renforts l'été passé : nous en avons reçu cette saison, mais il faut que ça se mette en place", conclut Vanderbiest. "Avec une équipe sur papier moins forte, nous étions dans le top 6 à quelques semaines de la fin de la saison passée. C'est comme ça".