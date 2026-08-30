La RAAL tient-elle son nouveau Sami Lahssaini ? Marius Courcoul a laissé sa carte de visite

Après avoir disputé ses premières minutes à Sclessin, Marius Courcoul était titulaire face à Malines ce samedi. Et il a rapidement prouvé qu'il méritait totalement cette confiance de la part d'Edward Still. Le jeune français, prêté par Angers, pourrait bien ne plus quitter le onze des Loups.

Marius Courcoul (19 ans) n'est pas forcément un nom connu ou ronflant, mais c'est en réalité un très joli coup de la RAAL d'avoir réussi à attirer un tel talent en Belgique. Pas étonnant qu'Edward Still ait décidé de le lancer dans le grand bain samedi face au KV Malines : si La Louvière avait besoin d'un successeur à Sami Lahssaini, elle l'a peut-être trouvé.

"On est déçus du nul car forcément, on voulait prendre les trois points. Mais retenons le positif et les choses qui serviront pour la suite de la saison", commence le jeune français au micro de la presse à l'Easi Arena après la rencontre. "Je suis très content d'avoir rencontré le public et découvert cette atmosphère. J'ai hâte de continuer comme ça".

Marius Courcoul, nouveau patron de l'entrejeu

Arrivé en prêt d'Angers, Courcoul fait partie des nombreuses recrues louviéroises que Still doit parvenir à faire jouer ensemble. "Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, de bons joueurs, des joueurs de collectif et des talents individuels", estime-t-il. "On va essayer de faire en sorte que ça prenne le moins de temps possible pour que la mayonnaise prenne".

© photonews

Cela passera notamment par une défense un peu moins perméable, car les Loups prennent deux buts par match cette saison. "C'est trop, car on sait qu'il faut être solide pour naviguer ce championnat", concède Marius Courcoul. "C'est un axe d'amélioration, moins encaisser pour mieux profiter de nos qualités offensives. Puis, il faut créer des liens entre nous pour fonder le collectif, mieux se connaître pour mieux performer".

Le collectif, c'est d'ailleurs l'un des aspects vers lesquels le jeu du néo-Louviérois se focalise. "Je suis un milieu de terrain assez polyvalent, qui aime bien avoir le ballon dans les pieds et j'ai de l'intelligence de jeu. Mais je mouille le maillot, et je sais que c'est important ici", explique Courcoul, qui a aussi une sacrée patte, comme il l'a montré sur son assist. "Je vois Elias et je lui mets bien le ballon, à l'instinct, puis il fait le bon geste. Je retiens surtout que ça a aidé l'équipe".



Lire aussi… "Ce n'est pas la PlayStation" : Fred Vanderbiest explique les difficultés de Malines en ce début de saison›

Déjà 26 matchs en Ligue 1, mais la RAAL malgré tout

Que Marius Courcoul choisisse la RAAL pour lancer sa carrière a pu surprendre, car la saison passée, il a tout de même disputé 18 matchs en Ligue 1 avec Angers (il en compte 26 au total). Seule une blessure en fin de saison l'a fait sortir du noyau. "Le discours de la direction et du coach m'ont convaincu", résume le Français.

"C'est vrai que j'avais déjà eu du temps de jeu en Ligue 1, mais l'idée est de venir en chercher plus ici et aider le club à se maintenir. C'est une bonne étape et je suis sûr d'être au bon endroit", conclut Courcoul. "Je suis impatient de pouvoir tout donner pour La Louvière".