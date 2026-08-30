Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?
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Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat du côté du Bosuil, Anthony Valencia pourrait profiter de son début de saison tonitruant avec l'Antwerp pour rejoindre un club brésilien prestigieux : Flamengo.

Anthony Valencia, l'une des stars offensives de l'Antwerp, pourrait-il quitter l’Antwerp pour le Brésil dans les dernières heures du mercato ? Le matricule 1 négocie actuellement avec Flamengo au sujet d’un transfert de l’ailier équatorien de 23 ans. Une opération qui pourrait permettre au "Great Old" de récupérer une indemnité pour un joueur dont le contrat arrive à échéance dans un an et dont la valeur marchande est estimée à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt. Preuve que ce transfert se rapproche, Valencia ne figurait pas dans la groupe convoqué pour défier le STVV ce dimanche après-midi.

Valencia, un départ au bon moment ?

Après quatre saisons à l’Antwerp, Valencia pourrait être à l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière. L’ailier équatorien a connu des hauts et des bas sous le maillot anversois, notamment en raison de plusieurs blessures qui ont régulièrement freiné sa progression.

Mais son début de saison tonitruant a forcément attiré les regards. Avec trois buts en autant de sorties depuis la reprise du championnat, Anthony Valencia s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de cette nouvelle cuvée au "Great Old". Des performances qui n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs brésiliens.

Flamengo, l’un des clubs les plus prestigieux du Brésil, s’est donc manifesté. Les discussions avec l’Antwerp sont actuellement en cours et pourraient déboucher sur un transfert dans les prochaines jours, alors que le mercato au pays de la samba ne se referme que le 11 septembre.

Pour le matricule 1, le timing est également important. Anthony Valencia ne possède plus qu’une année de contrat au Bosuil. Si l’Antwerp souhaite éviter de voir son joueur partir gratuitement l'été prochain, il faut le vendre maintenant, ou lors du mercato hivernal.

Daniel Mejia déjà prêt à prendre le relais

L’Antwerp ne serait toutefois pas totalement démuni en cas de départ. Le club dispose déjà d’une solution interne avec Daniel Meija, un jeune ailier de 19 ans, déjà considéré comme le successeur idéal de Valencia.

Le Colombien pourrait ainsi bénéficier d’un temps de jeu accru si son aîné venait à prendre la direction de Rio de Janeiro. L’Antwerp n’exclut cependant pas d'encore recruter un autre joueur à ce poste avant la clôture du mercato.

Des beaux noms à Flamengo

Reste désormais à savoir si Flamengo trouvera un accord avec son homologue anversois. Flamengo, désormais entraîné par l'ancien coach de Monaco Leonardo Jardim, compte quelques noms ronflants au sein de son effectif : Danilo (ex-Juventus et Manchester City), Alex Sandro (ex-Juventus), Emerson Royal (ex-AC Milan et Tottenham), Saul (ex-Atlético de Madrid), Jorginho (ex-Naples, Chelsea et Arsenal), ainsi que Lucas Paqueta (ex-AC Milan, Lyon et West Ham).

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