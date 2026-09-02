Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City
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Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City.
Wout Faes n'a pas rejoint West Ham United dans les dernières heures du mercato
Catastrophe pour Wout Faes. Alors qu'il semblait sur le point de rejoindre West Ham United, en Championship, et donc quitter Leicester City où il n'a pas de temps de jeu et est même écarté du noyau A, le Diable Rouge a vu son transfert capoter. Les Hammers avaient finalement hésité en dernière instance, et n'ont pas réactivé le dossier dans les dernières heures du mercato anglais ce mardi.
Résultat : Wout Faes est resté chez les Foxes. Mais il y a peu de chances qu'il ne quitte pas le club de League One d'ici à la fin du mercato. Car si l'Angleterre ne peut plus acheter, elle peut bien sûr vendre, et plusieurs pays ne voient leur marché fermer que plus tard dans la semaine. C'est le cas de la Pro League (ce jeudi) mais aussi des Pays-Bas (aujourd'hui), de la MLS (ce jeudi) ou encore de la Turquie (ce vendredi) ou du Portugal (samedi). Bref : Faes a encore des solutions.
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert
West Ham a décidé de bloquer la signature de Wout Faes alors qu'un accord verbal avait été trouvé la nuit dernière entre Leicester City et les Hammers. Le joueur était prêt à partir pour passer sa visite médicale.
Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri précise que le transfert n'est pas annulé, mais est pour l'instant en attente. La formation d'EFL Championship serait hésitante quant au fait de recruter Wout Faes.
Si le défenseur belge ne rejoint finalement pas West Ham, il pourrait s'agir d'un véritable coup dur, lui qui semblait prêt à ouvrir un nouveau chapitre chez les Hammers.
Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City.
Dans sa dernière année de contrat à Leicester City, Wout Faes devrait quitter le club anglais, évoluant désormais en League One (troisième division), cet été. Absent de l'effectif des Foxes depuis le début de saison, le joueur belge cherchait une solution pour partir.
C'est donc finalement du côté de West Ham qu'il devrait poursuivre sa carrière. Le natif de Mol devrait parapher un contrat de trois saisons en Angleterre, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, que nous sommes en mesure de confirmer.
Un passage à l'AS Monaco qui n'a pas convaincu le club de lever son option d'achat
La saison dernière, Wout Faes a disputé quelques matchs lors de la première partie de saison avec Leicester avant d'être prêté à l'AS Monaco, où il a évolué sous les ordres de Sébastien Pocognoli. À l'été 2025, il voulait déjà partir de Leicester après la relégation en EFL Championship, mais cela n'avait pas abouti, comme il l'avait expliqué lors de son arrivée chez les Monégasques l'hiver dernier : "Il y avait la volonté d’un départ des deux côtés, mais malgré quelques contacts avec des clubs, ça ne s’est pas fait. Le coach m’a donc réintégré au groupe, mais pour plusieurs raisons cela n’a pas fonctionné."
"Ensuite vous connaissez le football, ça peut aller vite dans les deux sens, et j’en suis un bon exemple. Maintenant je suis content d’être là, j’ai fait mon travail extra pour pouvoir être prêt directement quand j'arrive", avait-il conclu.
À Monaco, il a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues et n'a pas convaincu la formation de Ligue 1 de lever l'option d'achat. En signant à Monaco, il a un temps rêvé de disputer la Coupe du monde 2026, mais cela ne s'est finalement pas produit. "Forcément il y a la Coupe du Monde 2026 dans un coin de ma tête, chaque joueur pense à cela. J’ai personnellement déjà goûté à l’équipe nationale, j’ai disputé l’Euro et j’ai été un temps titulaire indiscutable."
"C’était plus compliqué par la suite du fait de la situation avec Leicester, mais pour moi il est évident que c’est une motivation supplémentaire. Ensuite, je viens ici pour jouer des matchs, donc c’est à moi de me montrer, et la sélection ce sera un extra si ça se présente."
Écarté du groupe à Leicester, Wout Faes devrait désormais tenter de se relancer avec les Hammers
Depuis le début de saison, Wout Faes ne figure pas dans le groupe de Leicester City. Étant désormais le joueur à la plus grosse valeur marchande du club, étant estimé à 10 millions d'euros selon Transfermarkt, il était à la recherche d'une porte de sortie.
Si son transfert à West Ham est confirmé, il aura la possibilité d'évoluer dans une équipe jouant le haut du classement dans l'antichambre du football anglais. En théorie du moins, puisque pour l'instant les Hammers ont démarré leur saison difficilement avec deux points pris en trois matchs de championnat.
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