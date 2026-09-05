🎥 Vincent Kompany accroché par un ancien du Cercle Bruges : "Il n’y a pas de plus beau compliment"

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Vincent Kompany accroché par un ancien du Cercle Bruges : "Il n’y a pas de plus beau compliment"
Photo: © photonews
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Après deux journées, le « Rekordmeister » n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0 sur le terrain du promu Schalke 04. L’équipe de Vincent Kompany se retrouve à la quatrième place du classement provisoire.

Schalke 04, coaché par l’ancien entraîneur du Cercle de Bruges Miron Muslic, a fêté ce samedi son retour en Bundesliga à domicile dans sa Veltins Arena avec une affiche face au champion en titre. Les Königsblauen se sont surtout contentés de défendre et n’ont pas dépassé les 17% de possession de balle.

Toutefois, les supporters retiendront surtout le point arraché à l'ogre bavarois. Le Bayern, qui a fait entrer après la mi-temps ses stars que sont Harry Kane, Michael Olise et Jamal Musiala, n’a cessé de marteler le mur défensif, sans toutefois trouver la faille.

Deux points perdus pour le Bayern ?

Le gardien de Schalke, un certain Loris Karius (ex-Liverpool), a notamment sorti une superbe claquette devant Harry Kane. Un arrêt exceptionnel l'empêchant de marquer le but de la victoire à la 86e minute. Vincent Kompany n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le gardien de but après la partie.

Pour Schalke, il s'agit du premier point de la saison, après la défaite 3-0 subie la semaine dernière à Augsbourg.

Miron Muslic (ex-Cercle) salue un grand Bayern

"Pour moi, le Bayern est la meilleure équipe du monde, je tiens à le dire très clairement. Il n’y a pas de plus beau compliment pour mon équipe que de ne pas encaisser de but face au Bayern. Nous avions un bon plan de jeu et nous l’avons bien mis en œuvre. Cette mentalité, cette attitude, cette volonté de se battre et, en même temps, cette résilience, nous avons fait preuve de tout cela aujourd’hui, nous méritions donc ce point", a salué l’ancien entraîneur du Cercle de Bruges Miron Muslic au micro de Sky Sport.

"Tout d’abord, félicitations à Schalke. Les gars se sont battus. J’ai déjà vu et vécu des matchs comme celui-ci. Nous avons eu nos moments forts et de belles occasions. Nous avons eu deux ou trois face-à-face avec le gardien", a expliqué Vincent Kompany dans des propos repris sur le site du club.

"Quand on affronte une équipe compacte, agressive et bien organisée, il faut savoir marquer à ces moments-là. Au vu des occasions, nous aurions pu remporter ce match, mais c’est ça, le football. Dans un match comme celui-ci, on doit jouer vite et mettre la pression sur le but adverse. Cela dit, on ne doit pas oublier qu’on a eu nos occasions."

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