Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

Pour son retour parmi l'élite, Schalke 04, qui reste un club historique du football allemand, a tenu en échec le Bayern Munich de Vincent Kompany. Mais surtout, Schalke 04 a empêché les Bavarois de marquer pour la première fois depuis 59 matchs.

Le Bayern Munich a concédé samedi soir ses premiers points de la saison. Le champion d’Allemagne a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse du promu Schalke 04. Ce résultat met également fin à une impressionnante série de 59 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, au cours desquels le Bayern avait toujours marqué au moins un but. Vincent Kompany pourra néanmoins retenir plusieurs éléments positifs de la prestation de son équipe.

L’entraîneur belge avait choisi de laisser Harry Kane et Michael Olise débuter la rencontre sur le banc. Jamal Musiala était lui aussi remplaçant, même s’il a effectué ses premières minutes de la saison en seconde période. Le Bayern a largement monopolisé le ballon, mais n’est pas suffisamment parvenu, avant la pause, à déséquilibrer une équipe de Schalke bien organisée.

Luis Díaz s’est procuré la plus grosse occasion de la première période, mais le Colombien a manqué une excellente opportunité en se retrouvant seul face à Loris Karius. Après la pause, Díaz a encore eu une grosse occasion, tandis que Kane, Olise et Musiala ont également apporté davantage de danger.

Loris Karius, héros malheureux de Liverpool lors de la finale de Ligue des Champions de 2018, est finalement devenu le grand héros de Schalke. Le gardien a notamment repoussé une tentative dangereuse de Kane dans les dernières minutes. Grâce à lui, Schalke 04 a conservé sa cage inviolée pour la première fois de la saison et a obtenu un surprenant partage face au Bayern.

Kompany pointe du doigt les occasions manquées

Après la rencontre, Kompany ne voulait pas dramatiser la perte de deux points, mais il a clairement identifié ce qui avait manqué à son équipe.



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"Chaque match a sa propre histoire. Aujourd’hui, malheureusement, l’histoire, c’est que nous n’avons pas réussi à marquer", a expliqué l’entraîneur du Bayern. Il a toutefois tenu à mettre en avant la performance de Schalke : "Cela n’enlève rien à leur prestation. Ils se sont vraiment battus et ont très bien fermé les espaces."

Selon Kompany, le problème ne résidait donc pas vraiment dans le nombre d’occasions créées par le Bayern. "Nous avons eu nos moments et nous nous sommes procuré de grosses occasions. Quand on affronte une équipe aussi compacte et agressive, il faut savoir concrétiser ses opportunités."

Le technicien belge a même identifié plusieurs éléments positifs dans la prestation de son équipe. "Notre contre-pressing a été excellent aujourd’hui. Nous n’avons pratiquement rien concédé et nous avons créé beaucoup de grosses occasions face à une défense très regroupée."

Mais l’absence de but a évidemment pesé lourd dans son appréciation finale. "Au Bayern, on ne peut être satisfait que lorsqu’on gagne", a admis "Vince the prince".

"La prochaine fois, il faudra marquer"

L’entraîneur belge ne voulait par ailleurs rien enlever à la prestation de Schalke. Le promu a défendu avec beaucoup de discipline et a longtemps tenu le Bayern à distance de son but.

"Félicitations à Schalke. Ils se sont vraiment battus pour obtenir ce point, a déclaré Kompany. Nous avons eu nos moments et nous nous sommes créé de grosses occasions. Nous aurions pu gagner ce match, mais ils nous ont rendu la tâche difficile." La conclusion de Kompany est donc simple : le Bayern doit avant tout gagner en efficacité. "La prochaine fois, il faudra marquer."

Deux séries arrêtées

Ce 0-0 met également fin à une série impressionnante pour le Bayern. L’équipe de Kompany avait trouvé le chemin des filets lors de 59 matches consécutifs toutes compétitions confondues. Autre série interrompue : celle de 67 journées de Bundesliga au terme desquelles le Bayern occupait la première place.

De son côté, Schalke peut véritablement célébrer ce match nul comme une victoire. Le promu décroche son premier point de la saison et parvient, dans la foulée, à faire taire l’attaque du champion en titre.

Pour Kompany, il faudra déjà se remettre au travail jeudi avec une nouvelle échéance européenne : Bodø/Glimt, tombeur de l'Union Saint-Gilloise lors des barrages de Ligue des Champions, se déplacera en effet à Munich en Ligue des champions.