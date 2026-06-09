Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

Nicky Hayen et le Racing Genk ont tranché : Lucca Brughmans sera une nouvelle fois dans les cages en début de saison prochaine. Hendrik Van Crombrugge et Tobias Lawal, toujours sous contrat, peuvent se trouver un nouveau club.

Suite aux blessures et aux performances en dents de scie de Tobias Lawal et de Hendrik Van Crombrugge, Nicky Hayen s'est retrouvé quelque peu "contraint" de lancer Lucca Brughmans (17 ans) dans les cages pour la fin de saison du Racing Genk.

Contraint entre guillemets, car le club limbourgeois savait qu'il tenait entre ses mains un nouveau grand talent, qui ne demandait qu'à être lancé au bon moment. Les Europe Play-Offs, où la pression est moindre que dans le Top 6, représentaient l'opportunité parfaite pour Genk et Lucca Brughmans.

Un tout jeune gardien qui aurait également reçu l'assurance qu'il commencera la prochaine saison dans la peau d'un titulaire, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws ce mardi.

Lucca Brughmans titulaire à Genk, Lawal et Van Crombrugge peuvent partir

Après onze premiers matchs jugés satisfaisants, Brughmans va donc une nouvelle fois reléguer Tobias Lawal et Hendrik Van Crombrugge... qui vont même être placés sur la liste des transferts et qui peuvent se trouver un nouveau club malgré des contrats courant jusqu'en 2027 et en 2029.



Une déception pour les deux hommes, qui avaient tous les deux une chance à saisir à la Cegeka Arena et qui se sont retrouvés devancés par un "jeune gamin". Émile Doucouré (18 ans) et un nouveau gardien devraient lui concurrencer le poste.