Bientôt de retour ? Dortmund donne des nouvelles de Kos Karetsas, récemment victime d'un malaise

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Bientôt de retour ? Dortmund donne des nouvelles de Kos Karetsas, récemment victime d'un malaise
Photo: © photonews
Deviens fan de Borussia Dortmund! 584

Alors que l'on craignait une absence de longue durée pour Kos Karetsas, les nouvelles sont finalement rassurantes. Mardi dernier, il avait quitté le terrain sur civière après s'être allongé à la 27e minute de jeu face à Villarreal (3-2) en Ligue des champions. Il est déjà de retour à l'entraînement collectif ce mercredi, a annoncé le Borussia Dortmund. Plus de peur que de mal pour l'attaquant, qui a fait un malaise lié à une déshydratation.

"Kos est de retour avec l'équipe ! Après des séances individuelles en début de semaine, Kosta Karetsas a repris l'entraînement collectif ce mercredi !", a écrit le Borussia Dortmund sur ses réseaux sociaux. Le retour à la compétition du Grec devrait ainsi prochainement avoir lieu.

Arrivé cet été en Allemagne au Borussia Dortmund, le natif de Genk a déjà pris part à cinq matchs officiels sous la tunique jaune et noir. Il a délivré sa première et unique passe décisive jusqu'à présent lors de la première journée de Bundesliga face à Hambourg, où le BVB s'était imposé sur le score de 2-0.

Konstantinos Karetsas bientôt de retour à la compétition avec le Borussia Dortmund

Samedi, il était absent après ce malaise survenu en semaine. Ses coéquipiers se sont imposés 3-0 contre Paderborn 07. Ce samedi, Dortmund affrontera Stuttgart. Le Grec devrait logiquement être réintégré à l'effectif. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

19:00
En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard Interview

En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard

18:40
Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

08:00
Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL

Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL

18:10
Le petit frère d'Openda, Clever Ossohou, sélectionné : voici la liste des U17 pour le prochain rassemblement

Le petit frère d'Openda, Clever Ossohou, sélectionné : voici la liste des U17 pour le prochain rassemblement

18:00
Vainqueur avec un tout jeune Kompany en 2003, giflé en 2009 : Anderlecht retrouve Lyon avec le sourire

Vainqueur avec un tout jeune Kompany en 2003, giflé en 2009 : Anderlecht retrouve Lyon avec le sourire

17:30
Un renfort à 125 millions pour Vincent Kompany ? La position du Bayern est claire

Un renfort à 125 millions pour Vincent Kompany ? La position du Bayern est claire

17:00
La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

16:40
OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

16:20
Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

16:00
"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

15:50
Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

15:40
Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

15:20
Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

15:00
"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

14:33
Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

14:00
Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

13:40
Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

13:20
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

13:00
Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

12:30
Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

12:00
OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

11:20
C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

11:00
1
Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

10:20
"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

09:20
Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

09:40
Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

08:40
La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

07:30
Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

07:00
1
"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

23:15
"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

22:20
Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

22:00
"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

21:30
"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

21:00
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

20:30
Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

19:55

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 4
Bayern Munich Bayern Munich 18/09 Union Berlin Union Berlin
Werder Brême Werder Brême 19/09 FC Augsburg FC Augsburg
Hambourg Hambourg 19/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 19/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 19/09 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 19/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 20/09 RB Leipzig RB Leipzig
Schalke 04 Schalke 04 20/09 Elversberg Elversberg
Paderborn 07 Paderborn 07 20/09 Hoffenheim Hoffenheim

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved