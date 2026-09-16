Bientôt de retour ? Dortmund donne des nouvelles de Kos Karetsas, récemment victime d'un malaise

Alors que l'on craignait une absence de longue durée pour Kos Karetsas, les nouvelles sont finalement rassurantes. Mardi dernier, il avait quitté le terrain sur civière après s'être allongé à la 27e minute de jeu face à Villarreal (3-2) en Ligue des champions. Il est déjà de retour à l'entraînement collectif ce mercredi, a annoncé le Borussia Dortmund. Plus de peur que de mal pour l'attaquant, qui a fait un malaise lié à une déshydratation.

"Kos est de retour avec l'équipe ! Après des séances individuelles en début de semaine, Kosta Karetsas a repris l'entraînement collectif ce mercredi !", a écrit le Borussia Dortmund sur ses réseaux sociaux. Le retour à la compétition du Grec devrait ainsi prochainement avoir lieu.

Arrivé cet été en Allemagne au Borussia Dortmund, le natif de Genk a déjà pris part à cinq matchs officiels sous la tunique jaune et noir. Il a délivré sa première et unique passe décisive jusqu'à présent lors de la première journée de Bundesliga face à Hambourg, où le BVB s'était imposé sur le score de 2-0.

Konstantinos Karetsas bientôt de retour à la compétition avec le Borussia Dortmund

Samedi, il était absent après ce malaise survenu en semaine. Ses coéquipiers se sont imposés 3-0 contre Paderborn 07. Ce samedi, Dortmund affrontera Stuttgart. Le Grec devrait logiquement être réintégré à l'effectif.