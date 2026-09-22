"J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment" : Lavia se confie sur son seul but avec Chelsea

Romeo Lavia a enfin débloqué son compteur avec Chelsea. Arrivé chez les Blues en août 2023, il a inscrit son premier but avec le club anglais en ce début de saison. Au micro de Play Sports, le milieu de terrain est revenu sur ce moment particulier, alors qu’il a récemment retrouvé une place chez les Diables Rouges.

Pour préparer cette saison, Romeo Lavia a énormément travaillé. Le joueur belge ne voulait pas revivre une saison marquée par les blessures. "Je me sens super bien. Franchement, j’ai bien bossé cet été. J’ai fait tout ce qu’il fallait pour être prêt pour cette saison, parce que c’est une saison très importante, décisive, si on peut le dire comme ça."

Son premier but avec Chelsea : une délivrance

Face à Brighton, le 30 août dernier, Romeo Lavia a inscrit son premier but avec Chelsea. Arrivé au club en août 2023, il est ravi d’avoir enfin pu trouver le chemin des filets : "En fait, c’est difficile à expliquer, mais c’était de la délivrance, un peu. Je ne sais pas comment… Je ne sais pas si c’est le bon mot."

"Mais c’était, en gros, tous les moments dans le passé qui étaient un peu plus difficiles, etc. Les moments où j’ai dû travailler dur pour arriver au point, aujourd’hui, où je me sens super bien. J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment, qui était ce but", a-t-il poursuivi à propos de l’émotion ressentie après avoir marqué.

Une délivrance également vis-à-vis de ses coéquipiers, qui n’hésitaient pas à le taquiner sur son absence de but : "Il y avait aussi les vannes de mes coéquipiers, qui disaient que je n’allais jamais marquer. Petite anecdote : la veille, j’ai fait un pari dans le vestiaire. J’ai dit : 'Si je marque demain, vous me donnez quoi ?' Ils me répondaient : 'Ah, tu ne vas jamais marquer !' Donc, même quand je marque, ils m’attrapent et tout parce qu’ils se disent : 'Tu avais dit…' C’était très émotif. Et en plus, le marquer à domicile, c’est toujours spécial."