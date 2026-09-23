Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins
Photo: © photonews
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Sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges au mois de mars dernier, Lucas Stassin était cette fois appelé par les U21 de Gil Swerts malgré son bon début de saison sous les couleurs du FC Séville. L'avant-centre n'honorera toutefois pas cette sélection en raison d'une blessure, et est déjà rentré en Espagne pour se faire soigner.

Prêté avec option d'achat par l'AS Saint-Etienne au FC Séville, Lucas Stassin a inscrit son premier but dans le championnat d'Espagne et est à créditer d'un plutôt bon début de saison.

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht et de Westerlo, appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia au mois de mars, ne fait cependant pas partie de la première sélection de Mark Van Bommel.

L'avant-centre de 21 ans figurait par contre bien dans la sélection des Diablotins, qui vont disputer trois rencontres très importantes face à la Biélorussie, contre le Pays de Galles et au Danemark dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro U21.

Lucas Stassin forfait avec les Diablotins

Premiers de groupe, mais à égalité de points avec l'Autriche et le Danemark, les hommes de Gil Swerts doivent assurer trois victoires pour assurer leur qualification. Ils ne pourront, cependant, pas compter sur Lucas Stassin.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, l'attaquant a déclaré forfait pour les trois matchs en raison d'une blessure musculaire et est déjà rentré en Espagne pour se faire soigner, lui qui n'avait déjà pas pu jouer contre Barcelone le week-end dernier. Stassin ne sera pas remplacé dans la sélection.

Lire aussi… "Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel

La liste des 23 Diablotins 

Gardiens de but : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak, Argus Vanden Driessche.

Défenseurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets, Renzo Tytens.

Milieux de terrain : Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez, Joseph Nonge.

Attaquants : Jesse Bisiwu, Chris Lokesa, Samuel Mbangula, Robin Mirisola, Norman Bassette, Romeo Vermant.

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