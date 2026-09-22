"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

Une nouvelle ère va prochainement s'ouvrir au RFC Liège. La Région wallonne a accordé à l'intercommunale liégeoise Ecetia une subvention de huit millions d'euros pour le lancement du Wallonia Sport Park de Rocourt. Un stade de 8 000 places aux normes de la Division 1A pour l'équipe première des Sang et Marine verra notamment le jour. Une nouvelle qui ravit évidemment l'ancien joueur du club, Frédéric Waseige.

Cela fait de nombreuses années que le projet d'un nouveau stade à Rocourt est évoqué sans voir le jour. Désormais, les choses avancent enfin concrètement. Si tout se passe bel et bien comme prévu, le RFC Liège devrait avoir un stade pleinement finalisé pour la saison 2029-2030.

Frédéric Waseige est évidemment ravi : "Voilà une merveilleuse nouvelle. Je suis profondément heureux pour le président Jean-Paul Lacomble. Le travail harassant qu’il mène depuis plusieurs années arrive enfin à son aboutissement. Franchement, on n’y croyait plus trop. C’est une autre ère qui s’ouvre pour Liège, pour la région et pour l’Université. Les esprits chagrins pourront sans doute remarquer qu’il est illogique qu’une manne financière se déverse dans les caisses d’un club."

"À cela, je réponds que le dossier existait bien avant que l’on ne parle de récession économique. Il s’agit par ailleurs d’un investissement effectué en faveur de la culture et de l’éducation. Car, avant de former des footballeurs, ce sont des hommes que l’on aide à grandir. Quant à l’Université, n’oublions jamais qu’elle représente la connaissance", a-t-il poursuivi au micro de Sudinfo.

Un véritable écosystème

Cet investissement subsidié par la Région wallonne ne profitera pas qu'au RFC Liège. C'est un écosystème complet qui verra le jour, avec notamment un nouveau stade de 8 000 places, un pôle d'excellence consacré au football et au rugby, une clinique de revalidation sportive, un laboratoire d'analyse des mouvements, ainsi que des bureaux, des espaces horeca et différentes infrastructures annexes.



"Si Liège est le grand bénéficiaire, il est bon de rappeler que l’infrastructure future pourra aussi, en partie, profiter à d’autres groupements sportifs", a conclu l'ancien milieu de terrain liégeois.