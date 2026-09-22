"Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Parti de Ligue 2 et de Saint-Etienne pour rejoindre Séville, Lucas Stassin espérait se rapprocher des Diables Rouges. Mais sa blessure complique ses plans.

Lucas Stassin espère bientôt avoir sa chance avec les Diables Rouges. L'attaquant du FC Séville n'a pas été retenu par Mark van Bommel pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations, mais il a été appelé avec les U21. Interrogé par la RTBF, le Belge a évoqué son état physique et ses ambitions en sélection.

Lucas Stassin attend son heure avec les Diables

Le nouveau sélectionneur n'a pas pris contact avec l'ancien attaquant de Saint-Étienne. Stassin ne s'en inquiète pas et préfère se concentrer sur ses performances en Espagne. "Je n'ai pas eu de contact avec Mark Van Bommel. Avec ma blessure à la cuisse, ça a été un peu compliqué donc peut-être au prochain rassemblement". Le joueur espère que ses prestations avec Séville lui permettront de convaincre le sélectionneur dans les prochains mois.

Avant de penser à une première convocation avec les Diables Rouges, Stassin doit rejouer. Remplacé à la 76e minute face au Deportivo La Corogne, il souffre d'une lésion myofasciale du long adducteur droit. Il a manqué la rencontre face au FC Barcelone, perdue 1-3 par les Andalous. Son entraîneur, Luis García Plaza, espère pouvoir le récupérer pour le match contre Levante, même si sa présence est incertaine.

Pas de date fixée pour un retour

Malgré cette blessure, Stassin se veut rassurant sur son état physique. "Je verrai les médecins ici. On va voir ce qu'ils diront, mais ça ne devrait pas être trop grave". L'attaquant a été retenu dans la liste des Diablotins pour les qualifications de l'Euro. Sa participation dépendra de l'évolution de sa blessure et de l'avis du staff médical de Séville.


Le Diablotin ne compte pas se mettre de pression sur son avenir international. "Je ne me suis pas fixé une échéance pour retrouver l'équipe nationale. Si je performe à Sevilla, je pense que j'aurais des chances d'être repris. Je vais essayer d'être à mon niveau, de simplement faire ce que je sais faire".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Séville
Belgique
Lucas Stassin

Plus de news

Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

22:45
Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

Simon Mignolet pourrait prendre un rôle important à l'Union belge : ça bouge en coulisses

22:00
"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

20:30
"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

20:00
"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid

"Je ne me soumets à personne" : le président de La Liga règle ses comptes avec le Real Madrid

22:30
"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade

"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade

21:00
"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

16:30
Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

16:00
"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

"Les joueurs ne savent pas ce qu'ils font" : un club de JPL en difficulté malgré 32 millions dépensés cet été

19:30
Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

15:00
"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

"Je n’aurais pas pu trouver mieux" : Roméo Lavia se confie sur sa relation avec Xabi Alonso

18:40
Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

Un ancien de Pro League découvre l'équipe de France : "Que du positif depuis mon arrivée"

18:00
L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

L'Union s'incline face à une équipe de Challenger Pro League

17:30
Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

13:20
"J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment" : Lavia se confie sur son seul but avec Chelsea

"J’avais l’impression que tout s’était regroupé en un moment" : Lavia se confie sur son seul but avec Chelsea

17:00
Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

14:30
"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

"C’est une autre ère qui s’ouvre" : Frédéric Waseige se réjouit du projet de nouveau stade du RFC Liège

15:30
Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

11:20
Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

Une grande opportunité, mais aussi un énorme test : Senne Lammens a une occasion en or de convaincre

14:00
Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

10:40
"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

"Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations

12:40
2
Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

08:30
Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Analyse

Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi

12:00
2
Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

07:30
1
Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

10:00
Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

09:30
Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

09:00
Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

08:00
1
La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

07:00
Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

21/09
Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

23:23
Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

21/09
"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

21/09
Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

21/09
De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

21/09
Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

21/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Pogi Pogi a propos de "Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved