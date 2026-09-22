"Je n'ai pas eu de contact avec Mark van Bommel" : Lucas Stassin, un prétendant de plus qui attend son appel

Parti de Ligue 2 et de Saint-Etienne pour rejoindre Séville, Lucas Stassin espérait se rapprocher des Diables Rouges. Mais sa blessure complique ses plans.

Lucas Stassin espère bientôt avoir sa chance avec les Diables Rouges. L'attaquant du FC Séville n'a pas été retenu par Mark van Bommel pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations, mais il a été appelé avec les U21. Interrogé par la RTBF, le Belge a évoqué son état physique et ses ambitions en sélection.

Lucas Stassin attend son heure avec les Diables

Le nouveau sélectionneur n'a pas pris contact avec l'ancien attaquant de Saint-Étienne. Stassin ne s'en inquiète pas et préfère se concentrer sur ses performances en Espagne. "Je n'ai pas eu de contact avec Mark Van Bommel. Avec ma blessure à la cuisse, ça a été un peu compliqué donc peut-être au prochain rassemblement". Le joueur espère que ses prestations avec Séville lui permettront de convaincre le sélectionneur dans les prochains mois.

Avant de penser à une première convocation avec les Diables Rouges, Stassin doit rejouer. Remplacé à la 76e minute face au Deportivo La Corogne, il souffre d'une lésion myofasciale du long adducteur droit. Il a manqué la rencontre face au FC Barcelone, perdue 1-3 par les Andalous. Son entraîneur, Luis García Plaza, espère pouvoir le récupérer pour le match contre Levante, même si sa présence est incertaine.

Pas de date fixée pour un retour

Malgré cette blessure, Stassin se veut rassurant sur son état physique. "Je verrai les médecins ici. On va voir ce qu'ils diront, mais ça ne devrait pas être trop grave". L'attaquant a été retenu dans la liste des Diablotins pour les qualifications de l'Euro. Sa participation dépendra de l'évolution de sa blessure et de l'avis du staff médical de Séville.



Le Diablotin ne compte pas se mettre de pression sur son avenir international. "Je ne me suis pas fixé une échéance pour retrouver l'équipe nationale. Si je performe à Sevilla, je pense que j'aurais des chances d'être repris. Je vais essayer d'être à mon niveau, de simplement faire ce que je sais faire".