Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Axel Witsel reprend un rôle longtemps occupé par un ex-Rouche à Nice : "Nous avons pris le temps de réfléchir"
Photo: © photonews
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Axel Witsel a hérité du brassard de capitaine dans son nouveau club, l'OGC Nice. Le milieu défensif de 37 ans reprend ainsi un rôle longtemps occupé par l'ancien joueur du Standard, Dante. Depuis le début de saison, c'était Jonathan Clauss qui portait le brassard, mais le Français a récemment fait savoir à son entraîneur qu'il ne souhaitait plus occuper ce rôle. Le choix s'est alors porté sur Axel Witsel, fraîchement arrivé en France.

Axel Witsel était à nouveau titulaire avec l'OGC Nice ce dimanche, mais il avait cette fois le brassard de capitaine autour de son bras. Et cela lui a porté chance puisque les Niçois ont remporté leur premier match de la saison face au LOSC sur le score de 2-1. L'ancien Diable Rouge a disputé l'intégralité de la rencontre.

Jonathan Clauss renonce au brassard de capitaine

L'entraîneur Olivier Pantaloni a révélé en conférence de presse après la rencontre que Jonathan Clauss a décidé lui-même de renoncer à son rôle de capitaine : "Ce n’est pas moi qui ai changé de capitaine. Jonathan est venu me voir pour en parler. Il a fait preuve de beaucoup de courage et d’honnêteté en venant me dire qu’il ne pensait pas vraiment avoir l’âme d’un capitaine."

"À partir de là, je l’ai vu de manière très positive. Nous l’avons annoncé au groupe. Il s’est exprimé devant les joueurs en expliquant les raisons pour lesquelles il souhaitait abandonner le brassard. Tout le monde a apprécié sa démarche", a-t-il ajouté.

Pourquoi le choix d'Axel Witsel ?

Mais alors pourquoi le choix s'est-il porté sur Axel Witsel ? "Nous avons pris le temps de réfléchir. Nous avons étudié tous les profils. Nous ne voulions pas nous tromper. Axel est arrivé cette saison. Nous nous sommes posé la question, sachant qu’il s’agit d’un joueur expérimenté avec une immense carrière. Il pouvait être légitime, mais nous voulions prendre le temps d’y réfléchir afin d’éviter de commettre une erreur."

Axel Witsel a déjà disputé 4 matchs sous les couleurs niçoises cette saison

Axel Witsel a désormais quatre matchs à son actif sous les couleurs de l'OGC Nice. Il était arrivé libre de tout contrat cet été après une aventure en Espagne, à Girona. Les Niçois sont actuellement 14es de Ligue 1. Le bilan après cinq journées est le suivant : une victoire, deux nuls et deux défaites.

Axel Witsel, un homme important dans la reconstruction de l'OGC Nice

La saison dernière, l'OGC Nice a terminé à une décevante 16e place. L'objectif est désormais de se reconstruire. Retrouver un collectif solide, redonner confiance aux joueurs et aux supporters. Axel Witsel est désormais un homme important du club, encore plus depuis qu'il a été désigné capitaine de l'équipe.

Place désormais à la trêve internationale, ce qui permettra au Liégeois de quelque peu se reposer, ayant décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, comme il l'a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux. Le prochain match des Niçois aura lieu le 11 octobre face à Strasbourg.

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