Leandro Trossard vers un forfait contre l’Italie ?

Leandro Trossard est très incertain pour le déplacement des Diables Rouges en Italie ce vendredi. Le Diable Rouge est touché au talon et n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Il était encore absent ce mardi. Sa présence devrait être décidée au dernier moment.

Leandro Trossard souffre d'une gêne au niveau du talon. Besiktas a récemment confirmé qu'un œdème osseux traumatique avait été diagnostiqué chez le Diable Rouge. Il n'a donc pas encore pu rejoindre complètement le groupe et son état doit être évalué au jour le jour.

Selon le Nieuwsblad, ce n'est qu'au dernier moment que l'on saura s'il pourra jouer contre l'Italie. Le premier match de cette période internationale pourrait arriver trop tôt.

L'ailier de 31 ans a quitté Arsenal pour rejoindre Besiktas l'été dernier. Le club turc a déboursé environ 18 millions d'euros pour le recruter. Depuis, il a disputé sept rencontres, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

De l'espoir pour la suite de la trêve

Pour l'instant, c'est surtout sa participation au match de vendredi qui reste incertaine. La Belgique débutera alors sa campagne de Ligue des Nations en déplacement en Italie. Trois autres rencontres suivront au cours de cette même trêve internationale. L'optimisme est plus important concernant la présence du joueur pour ces matchs. Si sa récupération évolue favorablement, il pourrait rejoindre le groupe plus tard et obtenir du temps de jeu.