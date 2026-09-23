Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

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Ronald Koeman est en deuil. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a annoncé le décès de son épouse, Bartina Koeman. De nombreux messages de soutien lui ont depuis été adressés par le monde du football.

Nicolas Baccus

Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

La Fédération néerlandaise de football a annoncé le décalage de la conférence de presse d'avant-match de Xavi, prévue ce mercredi, en raison des funérailles de Bartina Koeman, épouse de Ronald Koeman. Le 16 septembre dernier, l'ancien entraîneur des Pays-Bas avait annoncé la terrible nouvelle.

La conférence de presse était initialement prévue à 15h, mais elle se tiendra finalement à 11h. Quant au dernier entraînement, il est décalé de 17h à 17h30. Les Pays-Bas affronteront l'Allemagne à domicile ce jeudi à 20h45.

Des personnalités du football néerlandais assisteront aux funérailles de Bartina Koeman. Des joueurs et membres du staff de la sélection l'avaient côtoyée lorsque son mari était sélectionneur.

 

Ronald Koeman est en deuil. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a annoncé le décès de son épouse, Bartina Koeman. De nombreux messages de soutien lui ont depuis été adressés par le monde du football.

Ronald Koeman a lui-même annoncé la nouvelle sur Instagram. "C'est avec une immense tristesse, mais aussi beaucoup de fierté et d'amour, que nous faisons nos adieux à ma merveilleuse épouse, notre maman et grand-mère adorée", a écrit l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Depuis cette annonce, les messages de soutien se multiplient dans le monde du football.

De nombreux messages de soutien pour Ronald Koeman et sa famille

La Fédération néerlandaise de football a également réagi au décès de Bartina Koeman. La KNVB, dont Ronald Koeman a été le sélectionneur, a adressé ses pensées à l'ancien international néerlandais et à ses proches.

"C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Bartina Koeman, l'épouse de notre ancien sélectionneur Ronald Koeman. Nous souhaitons beaucoup de courage et de force à Ronald, à leurs enfants et petits-enfants, à leur famille ainsi qu'à tous leurs proches dans cette terrible épreuve", a écrit la Fédération néerlandaise sur X.

Le FC Barcelone, où Ronald Koeman a marqué l'histoire aussi bien comme joueur que comme entraîneur, a également présenté ses condoléances. "Le FC Barcelone et ses supporters adressent leurs plus sincères condoléances et leur soutien à Ronald Koeman et à sa famille après le décès de son épouse, Bartina Koeman. Qu'elle repose en paix", a communiqué le club catalan.

Encore en vacances ensemble après la Coupe du monde

L'été dernier, Ronald Koeman était encore à la tête de la sélection néerlandaise lors de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord. Les Oranje avaient été éliminés par le Maroc en 1/16e de finale. Après le tournoi, Ronald Koeman avait décidé de mettre un terme à son aventure à la tête des Pays-Bas.

Peu après la Coupe du monde, Ronald Koeman était encore parti en vacances avec son épouse. Quelques semaines plus tard survient donc la douloureuse disparition de Bartina Koeman, avec qui Ronald Koeman partageait sa vie depuis de nombreuses années.

Ce décès suscite une vive émotion dans le monde du football et au-delà. La rédaction de Walfoot.be adresse ses sincères condoléances à Ronald Koeman, à sa famille ainsi qu'à tous les proches de Bartina Koeman et leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve.

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