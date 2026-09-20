"C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes

Après trois semaines de trêve, Charleroi se rendra à Sclessin. Un choc wallon déjà dans toutes les têtes au Mambourg. Comme lors de la victoire à l'occasion du dernier match des Europe Playoffs, les Zèbres veulent encore frapper un grand coup en bords de Meuse.

Sept points d'avance sur le Standard après sept matchs de championnat : quoi qu'il arrive à Sclessin dans trois semaines, Charleroi est d'ores et déjà assuré de quitter la Principauté devant son meilleur ennemi au classement.

Mais le Sporting ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Tout le groupe est conscient qu'avec son état de forme, il y a un coup à jouer. Les Zèbres s'étaient d'ailleurs imposé 0-2 Sclessin lors de leur dernière visite.

Seulement, contrairement au triste chaos survenu ce soir là, les tribunes sonneront bien creuses. Suite aux derniers affrontements impliquant les deux camps de supporters, le match aura lieu à huis clos.

Une atmosphère toujours particulière

Même si les prochains jours seront consacrés au repos, le match est déjà sur toutes les lèvres. Pendant que les supporters carolos terminaient la rencontre par chants hostiles aux Rouches, les joueurs évoquaient déjà le choc wallon à l'interview.

"Ça nous tient à cœur de le gagner. On sait ce que ça veut dire pour les supporters et ce qu'il s'est passé la saison dernière. C'est la première fois que je jouerai à huis clos, ça va faire bizarre", avance Amine Boukamir.



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Charleroi veut distancer son rival régional

De son côté, Freddy Mbemba va découvrir la chaleur du choc wallon pour la première fois. Acquis par Charleroi il y a un an, il avait été prêté à Guingamp la saison dernière, avant de revenir en force : "On m'en a déjà parlé. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne".

Quant à Mario Kohnen, les regrets sont évidents de devoir jouer ce match à huis clos. Même si cela ne désavantagera sans doute pas son équipe dans l'enfer de Sclessin : "C'est vraiment dommage ; les matchs comme ça méritent d'avoir des émotions, des supporters. Même si tout cela rester dans un cadre. Le football belge est comme ça, nerveux, passionné. Quoi qu'il en soit, je dois féliciter nos supporters. Contre le Cercle, ils n'ont pas arrêté de chanter pendant 95 minutes. Avec eux, c'est comme si on jouait à douze".

