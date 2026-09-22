"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Nous ne sommes pas juste un club de football" : le RFC Liège voit beaucoup plus grand pour son futur stade
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Le nouveau stade du RFC Liège prend forme. Après l'accord de la Région wallonne pour huit millions d'euros, Jean-Paul Lacomble dévoile les prochaines étapes du projet à Rocourt.

Le RFC Liège a reçu l'accord de principe de la Région wallonne pour un subside de huit millions d'euros. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Jean-Paul Lacomble a expliqué ce qui attend le club. Le coprésident des Sang & Marine a détaillé les prochaines étapes du projet et les installations prévues à Rocourt.

Le financement sera accordé à Ecetia, l'intercommunale liégeoise chargée de piloter le projet Wallonia Sport Park. Le RFC Liège doit finaliser son projet dans les prochaines semaines. Lacomble a précisé les choses : "Nous avons reçu l'accord de principe de la Région wallonne sur un subside de 8 millions d'euros accordé à Ecetia, qui est une intercommunale liégeoise chargée de piloter et d'attribuer le projet d'écosystème sur le site de Rocourt."

Un stade de 8 000 places pour le RFC Liège

Le futur stade pourra accueillir 8 000 spectateurs, dont 5 000 places assises. Il répondra aux normes de la D1A, un élément important pour le club, qui rêve de retrouver l'élite du football belge. Le projet prévoit des installations destinées à d'autres activités sportives. "Ça veut dire que nous devons, dans les semaines qui viennent, boucler le projet dans lequel figurera la construction d'un stade de 8 000 places, répondant aux normes de la D1A, ainsi que la construction d'infrastructures permettant d'accueillir une série d'activités qui constitueront l'écosystème."

Le CHU et l'Université de Liège participeront au projet. Une clinique de revalidation sportive et un laboratoire d'analyse des mouvements devraient voir le jour à Rocourt. Le rugby disposera aussi d'installations adaptées. Lacomble confirme : "Et dans ces activités, il y aura à coup sûr la clinique de revalidation du CHU, le laboratoire d'analyse de l'université et une capacité d'accueillir pour le rugby."

Le RFC Liège veut jouer un rôle social

Pour Lacomble, construire un nouveau stade ne suffit pas. Le coprésident souhaite que les futures installations profitent aux habitants de Liège et aux acteurs du monde médical et scientifique. "Nous ne voulons pas que le projet se limite à un projet de stade de D1A. Un vrai projet avec des aspects médicaux et de recherche scientifique."

Le dirigeant rappelle la place que le RFC Liège souhaite occuper dans la région. "C'est dans ce cadre-là que le club joue son rôle social. Nous sommes un club citoyen, pas juste un club de football. Nous voulons jouer un rôle positif dans la communauté wallonne et liégeoise." Le club et Ecetia doivent régler les derniers détails du dossier avant de pouvoir avancer vers la construction du nouveau stade.

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