"Il n'y a pas meilleur que Kevin De Bruyne à son poste" : un ancien Diable Rouge a un conseil pour van Bommel

Kevin De Bruyne contiue avec les Diables Rouges. Philippe Albert le considère comme un titulaire indiscutable, malgré ses 35 ans et ses limites physiques.

Kevin De Bruyne n'en a pas terminé avec les Diables Rouges. Après une discussion avec Mark van Bommel, le milieu de terrain de 35 ans a décidé de poursuivre en sélection. Une bonne nouvelle pour Philippe Albert, qui estime que le joueur de Naples a sa place parmi les titulaires, à condition de bien gérer son temps de jeu.

L'un des derniers représentants de la génération dorée

Le nouveau sélectionneur pourra compter sur De Bruyne pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie, à la France à deux reprises et à la Turquie. Avec ses 124 sélections et ses 38 buts, le milieu est l'un des derniers joueurs de la génération dorée présents, aux côtés de Romelu Lukaku. Thibaut Courtois a demandé une pause et ne figure pas dans la liste.

Pour Albert, interrogé par Le Soir, la présence de De Bruyne est une excellente nouvelle. "Malgré ses 35 ans, je pense que Kevin a encore l'envie de jouer, la motivation pour performer". L'ancien Diable Rouge espère le voir poursuivre jusqu'au prochain Euro, tout en reconnaissant que son état physique sera déterminant.

À Naples, Massimiliano Allegri a pris l'habitude de ménager son milieu de terrain. L'entraîneur italien compte sur lui pour diriger le jeu, mais n'hésite pas à le laisser sur le banc au coup d'envoi ou à le remplacer avant le coup de sifflet final. Une gestion qui pourrait convenir aux Diables Rouges.

Titulaire selon Philippe Alberte

Philippe Albert ne voit aucune raison de remettre en question son statut. "En Belgique, à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur que De Bruyne à son poste. C'est la raison pour laquelle je le considère toujours comme un titulaire indiscutable en sélection". Pour l'ancien défenseur, le joueur de 35 ans peut évoluer comme numéro 10, 8 ou même 6.



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Quel milieu de terrain pour accompagner KDB et lui faciliter la tâche ?

Le défi de van Bommel sera de trouver les bons joueurs pour entourer De Bruyne. Albert ne s'attend plus à le voir multiplier les courses comme à ses débuts, mais considère que sa vision du jeu et sa qualité de passe compensent largement ses limites physiques. "À mon sens, il faut des gars derrière lui qui travaillent d'arrache-pied pour combler ses lacunes sur le plan physique". Il cite Lionel Messi, qui pouvait compter sur ses coéquipiers argentins pour effectuer une grande partie du travail défensif. Une organisation dont la Belgique pourrait s'inspirer pour profiter du talent de son meneur de jeu.

Albert espère voir De Bruyne continuer jusqu'au prochain Euro, mais tout dépendra de son état physique. "On ne sait pas comment il sera dans deux ans, surtout physiquement, il faudra voir aussi sa saison avec le Napoli. Mais on peut maintenant légitimement espérer qu'il soit présent jusqu’au prochain Euro". L'ancien Diable est convaincu que son talent ne disparaîtra pas avec l'âge. "Vous savez : même dans 10, 20 ans ou même s'il joue plus tard en vétérans, il aura toujours cette qualité du pied droit, il verra toujours plus vite et plus clair que les autres".