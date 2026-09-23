Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

Quelle animation de jeu sera utilisée par Mark Van Bommel sur le banc des Diables Rouges ? Le Néerlandais a son système de jeu favori, avec quelques adaptations, dont la présence fréquente d'un ailier de formation dans le cœur du jeu. Un rôle qu'occupait Calvin Stengs sous ses ordres, au Bosuil, et une idée que l'on pourrait retrouver en équipe nationale.

Plus que deux fois dormir avant la première rencontre de l'ère Mark Van Bommel sur le banc des Diables Rouges. La Belgique sera à Rome ce vendredi soir pour affronter l'Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations.

Une rencontre pour laquelle, plus que jamais, la composition d'équipe du Néerlandais sera scrutée de près. Tout le monde est en effet impatient de savoir quels seront les principes de jeu de l'ancien Oranje, quels seront les joueurs alignés et quels seront les principaux changements par rapport à l'ère Rudi Garcia ?

Un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 pour les Diables version Mark Van Bommel ?

L'une de ces réponses se trouve probablement dans le passage de Mark Van Bommel au Royal Antwerp. L'ancien milieu de terrain avait ramené le titre, et même le triplé (avec la Coupe et la Supercoupe) au Bosuil, en utilisant souvent le même dispositif : le 4-3-3 offensif, ou le 4-2-3-1. Deux systèmes pratiquement identiques.

Les principes ? Une défense centrale très solide (Pacho - Alderweireld à l'Antwerp), des latéraux très offensifs (Avila et Bataille, d'où sa réponse concernant Maxim De Cuyper, qu'il compte bien utiliser comme défenseur latéral et non en tant qu'ailier, comme à Brighton depuis le début de saison), mais aussi et surtout, souvent, un ailier repositionné dans le cœur du jeu, souvent en qualité de numéro 10.

Un rôle qu'occupait majoritairement Calvin Stengs sous les ordres de Mark Van Bommel. Ailier droit de formation, l'actuel joueur de l'AZ Alkmaar devait profiter de sa vitesse et de ses qualités techniques pour s'infiltrer entre les lignes adverses et provoquer les défenses adverses. Le bilan de Stengs à ce poste ? Trois buts et neuf assists en trente-et-une apparitions. Pratiquement le meilleur bilan de sa carrière dans le rapport actions décisives / minutes jouées.





Un ailier en position de médian offensif ?

Il n'est donc pas impossible de voir, chez les Diables Rouges, un ailier positionné dans l'axe, ce qui permettrait d'alléger les tâches de Kevin De Bruyne, dont le temps de jeu reste encore à définir, mais aussi d'aligner conjointement le joueur du Napoli avec le capitaine Youri Tielemans, dans une composition qui serait, certes, très offensive.

Effet du hasard : lors de la Coupe du monde 2026, un ailier des Diables Rouges s'est souvent retrouvé dans le cœur du jeu, en soutien d'attaque : Jeremy Doku. Face à l'Egypte, notamment, le joueur de Manchester City avait joué ses meilleures minutes dans l'axe, avant de retourner sur un côté et de disparaître.

Doku avait, plus tard, déclaré qu'il ne s'agissait pas de sa position de prédilection, et qu'il se sentait mieux sur un côté. Son positionnement permettait toutefois de trouver des décalages et de percer plus fréquemment le double rideau défensif des Egyptiens, dans lequel il avait trop peu d'espace pour s'exprimer sur son côté gauche.

Qui sera le "Calvin Stengs" des Diables Rouges ?

L'ancien d'Anderlecht et du Stade Rennais occupera-t-il pleinement ce rôle sous les ordres de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges, lui qui est blessé et qui ne sera donc pas de la partie lors de ce premier rassemblement ? Rien n'est moins sûr pour autant, surtout quand on connaît la capacité d'actions décisives du joueur de 24 ans. Mais la présence de Mika Godts dans la sélection, probablement de manière récurrente, pourrait permettre au nouveau sélectionneur des Diables de tester une animation similaire.

D'autres options sont possibles, c'est pourquoi plusieurs numéros 10 de formation font bel et bien partie de la sélection, à l'image de Hans Vanaken, et donc de Kevin De Bruyne. De quoi tester plusieurs plans de jeu. Mais si vous voyez un ailier évoluer derrière l'attaquant de pointe dans l'un des quatre prochains matchs des Diables, ne soyez donc pas totalement surpris.