Faire comme Thibaut Courtois et ne pas disputer la Ligue des Nations ? Kevin De Bruyne y a-t-il pensé ?

Kevin De Bruyne s'est exprimé en conférence de presse ce mardi, à trois jours de la rencontre entre l'Italie et la Belgique de ce vendredi en Ligue des Nations. Le milieu de terrain de Naples s'est notamment exprimé à propos du nouvel entraîneur, Mark van Bommel, et sur le fait d'éventuellement prendre une décision similaire à celle de Thibaut Courtois.

Kevin De Bruyne a eu une discussion sérieuse avec Mark van Bommel. Le tacticien néerlandais avait envie de savoir ce que voulait faire le maestro belge. "Il m’a demandé ce que je voulais faire. Après la Coupe du monde, mon sentiment était que j’avais pris du plaisir. Beaucoup de joueurs m’ont demandé de rester. Ils m’ont donné de l’énergie. J’ai également parlé avec le sélectionneur. Je suis ici pour aider les jeunes, mais aussi pour continuer à jouer au football. Je veux encore repousser mes limites chaque jour."

L'ancien joueur de Manchester City ne connaissait pas bien Mark van Bommel avant qu'il arrive à la tête des Diables Rouges : "Je ne le connaissais pas très bien. J’ai maintenant discuté avec lui à plusieurs reprises. C’est un Néerlandais typique. Il est assez direct dans sa manière de communiquer."

Kevin De Bruyne n'a pas pensé à faire comme Thibaut Courtois

Thibaut Courtois a récemment décidé de ne pas prendre part aux matchs de la Belgique en Ligue des Nations. Un choix accepté par Mark van Bommel, qui ne voit aucun problème à cela, avançant l'argument qu'il dispose de gardiens compétents pour remplacer le portier du Real Madrid. Concernant KDB, a-t-il pensé à faire comme Thibaut Courtois ? "Je n’y ai pas vraiment pensé. Parce que je me sens bien. C’est pour cela que je voulais continuer de cette manière. Dans ce cas, autant s’y tenir. Cela n’a jamais été un sujet."

Kevin De Bruyne est ainsi bel et bien opérationnel pour sa nation et ne compte pas faire un pas de côté. De quoi évidemment ravir son entraîneur, le staff, ses coéquipiers et les supporters.