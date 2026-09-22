Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

Zeno Debast est en deuil après le décès de son grand-père. Le défenseur belge lui a adressé un dernier message sur Instagram ce mardi.

Zeno Debast a appris une triste nouvelle ce mardi soir alors qu'il prépare les prochains matchs des Diables Rouges. Le défenseur du Sporting Portugal a perdu son grand-père, auquel il a rendu hommage ce mardi en story sur Instagram. Malgré ce décès, le joueur de 22 ans a participé à l'entraînement avec ses coéquipiers.

Zeno Debast en deuil avant le match contre l'Italie

Sur Instagram, le défenseur belge a partagé quelques mots touchants à l'attention de son grand-père. "Tellement heureux d'avoir pu te voir hier. Tu vas me manquer", a-t-il écrit. Un message qui laisse comprendre que Debast avait pu passer du temps avec lui la veille de son décès.

Le Diable se trouve en Belgique pour préparer les rencontres de Ligue des Nations. Malgré cette épreuve familiale, il était présent à l'entraînement ce mardi. Les Diables Rouges doivent se rendre en Italie, où ils disputeront vendredi leur première rencontre de la compétition.

Un "retour" avec les Diables Rouges

Debast espère retrouver du temps de jeu en sélection après une Coupe du monde 2026 frustrante. Retenu par Rudi Garcia pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le défenseur n'avait disputé aucune rencontre en raison d'une blessure. Il avait dû suivre le parcours de ses coéquipiers sans pouvoir les aider.

Depuis ses débuts internationaux, Debast a porté le maillot des Diables à 26 reprises et inscrit un but. Sa première sélection remonte au 22 septembre 2022, lorsqu'il avait été titularisé contre le Pays de Galles. La Belgique s'était imposée 2-1 ce soir-là. Quatre ans plus tard, le défenseur du Sporting Portugal fait partie du groupe, dirigé par van Bommel.





Debast poursuit sa préparation avec le groupe, malgré la disparition de son grand-père. Pour le moment, le défenseur n'a pas communiqué plus sur sa situation personnelle. La rédaction de Walfoot lui présente ses condoléances.