"J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme en août" : Kevin De Bruyne plus que jamais prêt

Kevin De Bruyne se sent bien. Le Diable Rouge a même confié en conférence de presse ce mardi avoir été surpris par sa forme lors de la reprise en août. Il est ainsi pleinement armé pour les quatre prochaines rencontres de Ligue des Nations qui approchent pour les Diables Rouges.

Malgré ses 35 ans et sa grande expérience, Kevin De Bruyne apprend encore tous les jours de nouvelles choses sur le football : "Moi aussi, j'apprends encore tous les jours. Je suis également parti en Italie. Là-bas, j'ai appris des choses différentes de celles que j'avais apprises en Angleterre. J'essaie de comprendre comment les attaquants veulent recevoir le ballon et de quelle manière. J'essaie de le faire avec chaque joueur."

Depuis son retour de vacances, le Diable Rouge a disputé six matchs avec le Napoli. Il avait cependant disputé les trois premiers matchs de Serie A dans la peau d'un remplaçant. Lors des deux dernières rencontres de son équipe en championnat, il a retrouvé une place de titulaire. À son compteur, il compte un but et un assist.

Kevin De Bruyne est en bonne forme physique

KDB était très satisfait de sa forme physique lors de son retour à Naples en août. "Je trouve que mon niveau est plutôt bon. Je suis assez satisfait de la manière dont je joue", a-t-il confié en conférence de presse. "J'ai été surpris de voir à quel point j'étais en forme lorsque j'ai repris en août et à quel point je me sens affûté. J'ai également disputé trois matchs consécutifs de 90 minutes. Si ça peut continuer comme ça, c'est parfait pour moi."

Avec la Belgique, Kevin De Bruyne pourrait bien à nouveau enchaîner les minutes de jeu en Ligue des Nations. Mais cela dépendra évidemment des choix de Mark van Bommel. Lors de la dernière Coupe du monde, il avait été titulaire à chaque rencontre, hormis lors du succès 1-4 de la Belgique contre les États-Unis.