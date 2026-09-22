"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"J'étais déçu et un peu triste" : Thomas Meunier révèle sa discussion avec Mark van Bommel
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Écarté de la première liste de Mark van Bommel, Thomas Meunier est déçu de manquer les prochains matchs des Diables Rouges. Le défenseur de Sunderland avait été prévenu.

Mark van Bommel a décidé de se passer de Thomas Meunier pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Présent à la dernière Coupe du monde avec Rudi Garcia, le défenseur de Sunderland a fait part de sa déception au micro de Play Sports. Il savait depuis plusieurs semaines qu'il ne serait pas repris.

Alexis Saelemaekers est aussi absent de cette première sélection. Les deux joueurs avaient participé au Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour ses débuts, van Bommel a fait d'autres choix en vue des quatre rencontres de Ligue des Nations. Les Diables Rouges accueilleront la France et la Turquie, et se déplaceront en Italie et en France.

Thomas Meunier avait discuté avec van Bommel

Meunier n'a pas découvert la nouvelle lors de l'annonce de la liste. Le défenseur de 35 ans avait évoqué sa situation avec le nouveau sélectionneur. "C'était quelque chose dont on a discuté il y a deux ou trois semaines avec le coach. Je n'étais pas surpris par la sélection". Une discussion qui ne l'a pas empêché d'être déçu.

L'ancien joueur de Lille est très attaché à la sélection nationale, qu'il a découverte en novembre 2013. "Oui, j'étais déçu et un peu triste puisque j'adore être avec mes collègues de la sélection nationale. Mais il faut être pragmatique. Sunderland, c'est Sunderland. Les Diables Rouges, ce sont les Diables Rouges". Avec 83 sélections et 10 buts, Meunier connaît les exigences du football international.

Une passe décisive face à Manchester City


En attendant un éventuel retour avec les Diables, Meunier poursuit sa saison avec Sunderland. Il y a quelques jours, le défenseur belge a délivré une passe décisive face à Manchester City. De quoi donner quelques regrets à van Bommel ? Meunier espère que ses performances avec Sunderland lui permettront de revenir.

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