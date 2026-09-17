Enfin ! Snobé par le sélectionneur précédent, Adem Zorgane fait son retour avec l'Algérie

Il l'aura attendu un certain temps, ce retour en sélection. Adem Zorgane profite du départ de Vladimir Petkovic, remplacé par Brahim Hemdani, pour retrouver l'équipe nationale d'Algérie. Il avait notamment manqué la Coupe du Monde 2026 malgré sa belle saison avec l'Union Saint-Gilloise.

Il arrive parfois que les choses ne "cliquent" pas entre un sélectionneur et un joueur, malgré toutes les qualités de ce dernier. C'est probablement ce qui est arrivé à Adem Zorgane, jamais rentré dans les petits papiers de Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie de 2024 à 2026.

S'il a participé à la CAN 2025, Adem Zorgane n'avait en effet été repris qu'occasionnellement pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, avant d'être laissé de côté à la fois pour le stage de préparation, puis pour le Mondial.

Malgré son excellente saison à l'Union Saint-Gilloise, Zorgane avait donc dû notamment voir s'envoler pour le continent américain Yacine Titraoui, milieu de terrain du Sporting Charleroi, qui bénéficiait des faveurs de Petkovic, à l'inverse de son ancien équipier chez les Zèbres.

🚨 OFFICIEL : La 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 de l’Algérie 🇩🇿 pour cette trêve internationale ! 🌍🦊 pic.twitter.com/KVNCNFgHCT — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 17, 2026

Hemdani rappelle Zorgane et Touba, pas Van den Kerkhof

Mais à la suite d'une Coupe du Monde manquée, lors de laquelle les Fennecs ont été éliminés en 16e de finale par la Suisse, Vladimir Petkovic a quitté son poste de sélectionneur de l'Algérie. Brahim Hemdani, qui dirigeait jusque là l'équipe nationale U20, a pris sa place et dirigera donc ses premiers matchs en ce mois de septembre, pour les qualifications de la CAN 2027.





Adem Zorgane est cette fois bel et bien de la partie, tout comme le Belgo-Algérien Ahmed Touba, qui évolue actuellement au Havre. Ironie du sort, Yacine Titraoui, parti pour le Racing Lens cet été, est cette fois absent. Plus étonnant encore : malgré son excellent début de saison avec le Sporting Charleroi, Kevin Van den Kerkhof n'est pas repris non plus.

L'Algérie affrontera la Zambie (25 septembre), puis le Burundi (29 septembre) en matchs de qualifications pour la CAN 2027, avant d'affronter le Niger le 6 octobre prochain en match amical.