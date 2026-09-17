"Il a marqué un nombre incroyable de buts à l'entraînement" : Vincent Kompany encense l'un de ses cadres

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a marqué un nombre incroyable de buts à l'entraînement" : Vincent Kompany encense l'un de ses cadres
Photo: © photonews
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Ce vendredi à 20h30, le Bayern recevra l'Union Berlin dans le cadre de la 4e journée de la Bundesliga. Une rencontre qui sera loin d'être évidente pour les hommes de Vincent Kompany malgré le mauvais début de saison de l'équipe de la capitale allemande, qui s'est inclinée à deux reprises et a partagé l'enjeu une fois dans le championnat allemand. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi afin d'évoquer ce match.

Vincent Kompany s'est renseigné sur l'approche de l'Union Berlin. Mais il sait qu'il est probable que le club arrive avec un plan de jeu différent de celui attendu : "Nous discutons toujours de l'approche de l'adversaire. Schalke et Bodø/Glimt sont venus avec un plan de jeu complètement différent de celui qu'ils utilisent habituellement. Nous sommes habitués à ce que les équipes mettent en place un plan spécifique pour affronter le Bayern."

"En tant qu'entraîneur, il faut toujours savoir s'adapter au déroulement du match", a-t-il souligné. "L'Union a connu une transformation. Ils ont fait venir un entraîneur qui a connu beaucoup de succès. La confiance qu'il possède aura également un impact sur ses décisions. Quoi qu'il arrive, nous sommes préparés aux changements que l'adversaire pourrait effectuer."

Vincent Kompany pointe les performances de Luis Diaz à l'entraînement

Et pour s'imposer, Vincent Kompany pourra notamment compter sur Luis Diaz, dont il n'a pas hésité à mettre en avant les performances à l'entraînement : "Il a marqué un nombre incroyable de buts à l'entraînement. S'il met cela en pratique dans les matchs, alors tout ira bien à nouveau."

Le groupe du Bayern Munich au complet pour affronter l'Union Berlin

Vincent Kompany pourra compter sur un groupe au complet : "Nous avons l'ensemble du groupe à notre disposition. Félicitations à nos départements médical et athlétique. Parfois, il faut faire des choix, mais je préfère cela. Nous voulons que tout le monde reste en forme. J'espère qu'ils reviendront tous en bonne santé après la trêve internationale."

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