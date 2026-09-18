"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois
Photo: © photonews
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Depuis qu'il a quitté le KRC Genk en juillet 2011, Thibaut Courtois n'a encore jamais croisé la route de son club formateur. Il rêverait cependant que cela se produise, comme il l'a confié dans un entretien à Forbes. Le gardien du Real Madrid rêve même de terminer sa carrière en jouant en Ligue des champions face au KRC Genk.

Âgé de 34 ans, Thibaut Courtois ne compte pas arrêter le football tout de suite. Le gardien a déclaré vouloir encore jouer "cinq ou six ans" en tant que footballeur professionnel. En parallèle, il prépare déjà son après-carrière, notamment à travers NXTPLAY, la plateforme d’investissement qu’il a cofondée et qui détient des participations dans plusieurs clubs, dont le KRC Genk. Pour la suite, il se projette également dans un rôle lié à la formation : "Peut-être travailler dans le département des gardiens du Real Madrid, mettre en place une académie de très haut niveau, former un Thibaut Courtois plutôt que d’en acheter un."

Thibaut Courtois rêve d'affronter le KRC Genk 

Mais avant de terminer sa carrière, Thibaut Courtois espère réaliser un petit rêve personnel : affronter le KRC Genk avec un club étranger. "Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk. Cela n’est jamais arrivé", a-t-il déclaré au micro de Forbs. Le gardien du Real Madrid s'est ensuite souvenu d'un affrontement potentiel qui aurait pu avoir lieu lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'Atlético Madrid en 2012 en Europa League, mais la chance n'avait pas été avec lui.

Un KRC Genk - Real Madrid en Ligue des champions ?

Le KRC Genk n'a plus disputé la Ligue des champions depuis la saison 2019-2020. Cette saison-là, les Limbourgeois étaient dans le groupe avec Liverpool, Naples et Salzbourg et avaient terminé en quatrième position avec une seule unité au compteur.

Thibaut Courtois rêve d'affronter les Limbourgeois avec les Madrilènes dans la plus prestigieuse des compétitions en fin de carrière : "Un match Genk – Real Madrid en Ligue des champions serait pour moi une manière rêvée de terminer ma carrière."

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