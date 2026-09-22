Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2670

Premier rassemblement, premier entraînement et premier discours pour Mark Van Bommel avant ces quatre rencontres de Ligue des Nations qui attendent la Belgique. Dans sa prise de parole, le nouveau sélectionneur néerlandais n'a pas écarté l'idée que les Diables Rouges puissent, un jour, remporter un trophée majeur sous ses ordres.

Ce premier rassemblement de la saison marque l'écriture d'une nouvelle page chez les Diables Rouges. Après l'ère Rudi Garcia, voici l'ère Mark Van Bommel, introduit officiellement aux joueurs à Tubize, ce lundi, par le directeur sportif de la Fédération, Vincent Mannaert.

"Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Avec beaucoup de visages familiers, mais aussi quelques nouveaux visages. Nous commençons par la Ligue des Nations, ce n'est pas le calendrier le plus simple que nous ayons eu", a déclaré l'ancien homme fort du Club de Bruges, qui vient de recruter trois nouvelles personnes pour étoffer le staff du Néerlandais.

"Mais avec le talent dont nous disposons, nous pouvons placer la barre suffisamment haut à tous les niveaux. C'est pourquoi, pour marquer officiellement ce nouveau départ, je suis très heureux de donner la parole à notre nouveau sélectionneur, Mark Van Bommel."

Le premier discours de Mark Van Bommel aux Diables Rouges

Dans son premier discours, l'ancien mentor de l'Antwerp n'a pas écarté l'idée de remporter un trophée majeur avec les Diables Rouges. "Je pense qu'à la Coupe du monde, avec un peu plus de réussite, vous auriez dû aller plus loin. Je pense que si, cette fois, vous avez vraiment ce petit brin de réussite, vous pouvez même la gagner."

"C'est aussi l'état d'esprit qu'il faudra avoir pour les prochains tournois, la Ligue des Nations et le Championnat d'Europe. Je ne veux pas jouer au professeur, mais je veux que nous jouions avec une idée claire. Cela implique aussi des discussions, individuellement, ligne par ligne. C'est très important que nous sachions ce que nous devons faire", a déclaré Mark Van Bommel avant d'envoyer ses joueurs se préparer pour une première session d'entraînement, que seul Leandro Trossard, blessé, a manqué.

Lire aussi… Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Mark Van Bommel

Plus de news

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

10:40
Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

07:30
Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

10:00
Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

09:30
Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

09:00
Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

08:00
La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

07:00
Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

19:43
Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

23:23
Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

22:45
"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

22:11
Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

21:42
De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

21:20
Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

21:00
Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

20:40
"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

20:20
Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

19:30
Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

18:40
Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

18:00
L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

18:20
Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

17:30
Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

17:00
Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

16:25
Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ? Analyse

Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ?

16:00
Coup dur pour Zidane : un joueur du PSG forfait contre les Diables, son remplaçant déjà connu

Coup dur pour Zidane : un joueur du PSG forfait contre les Diables, son remplaçant déjà connu

14:57
🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

15:20
Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

15:35
1
Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu

Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu

14:30
Plus grave que prévu : un cadre du Club de Bruges opéré et out jusqu'en décembre !

Plus grave que prévu : un cadre du Club de Bruges opéré et out jusqu'en décembre !

13:50
Update : un protocole de rééducation individuel pour Tawfik Bentayeb

Update : un protocole de rééducation individuel pour Tawfik Bentayeb

13:30
Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

13:15
"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique

"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique

12:30
"Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve

"Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve

12:00
1
Du renfort pour les Diables Rouges : le Club de Bruges perd un membre de son staff médical

Du renfort pour les Diables Rouges : le Club de Bruges perd un membre de son staff médical

21/09
C'est clair maintenant, l'Union est un grand club : un seul "détail" reste à régler, et c'est prévu

C'est clair maintenant, l'Union est un grand club : un seul "détail" reste à régler, et c'est prévu

11:40
Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur

Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Pogi Pogi a propos de "Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution" Union 60 Union 60 a propos de "Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux" QuickPick QuickPick a propos de Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Pogi Pogi a propos de 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien" JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved