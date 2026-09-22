Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Premier rassemblement, premier entraînement et premier discours pour Mark Van Bommel avant ces quatre rencontres de Ligue des Nations qui attendent la Belgique. Dans sa prise de parole, le nouveau sélectionneur néerlandais n'a pas écarté l'idée que les Diables Rouges puissent, un jour, remporter un trophée majeur sous ses ordres.

Ce premier rassemblement de la saison marque l'écriture d'une nouvelle page chez les Diables Rouges. Après l'ère Rudi Garcia, voici l'ère Mark Van Bommel, introduit officiellement aux joueurs à Tubize, ce lundi, par le directeur sportif de la Fédération, Vincent Mannaert.

"Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Avec beaucoup de visages familiers, mais aussi quelques nouveaux visages. Nous commençons par la Ligue des Nations, ce n'est pas le calendrier le plus simple que nous ayons eu", a déclaré l'ancien homme fort du Club de Bruges, qui vient de recruter trois nouvelles personnes pour étoffer le staff du Néerlandais.

"Mais avec le talent dont nous disposons, nous pouvons placer la barre suffisamment haut à tous les niveaux. C'est pourquoi, pour marquer officiellement ce nouveau départ, je suis très heureux de donner la parole à notre nouveau sélectionneur, Mark Van Bommel."

Le premier discours de Mark Van Bommel aux Diables Rouges

Dans son premier discours, l'ancien mentor de l'Antwerp n'a pas écarté l'idée de remporter un trophée majeur avec les Diables Rouges. "Je pense qu'à la Coupe du monde, avec un peu plus de réussite, vous auriez dû aller plus loin. Je pense que si, cette fois, vous avez vraiment ce petit brin de réussite, vous pouvez même la gagner."

"C'est aussi l'état d'esprit qu'il faudra avoir pour les prochains tournois, la Ligue des Nations et le Championnat d'Europe. Je ne veux pas jouer au professeur, mais je veux que nous jouions avec une idée claire. Cela implique aussi des discussions, individuellement, ligne par ligne. C'est très important que nous sachions ce que nous devons faire", a déclaré Mark Van Bommel avant d'envoyer ses joueurs se préparer pour une première session d'entraînement, que seul Leandro Trossard, blessé, a manqué.



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