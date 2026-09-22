Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"
Photo: © photonews
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Après sept journées de championnat, le Sporting Charleroi est la belle surprise. Les Zèbres ont gagné tous leurs matchs à l'exception de la réception de l'Union, lors de laquelle ils méritaient mieux, et sont totalement épanouis sous la houlette de Mario Kohnen. L'entraîneur germanophone s'est exprimé sur ses méthodes, et notamment sur l'importance du management humain, sur le plateau de La Tribune.

Qui dit première trêve internationale de la saison dit premier bilan après sept journées de Jupiler Pro League. Et depuis la rentrée des classes, l'un des meilleurs élèves se nomme incontestablement le Sporting Charleroi.

Quatrièmes, à égalité de points avec le Club de Bruges et avec une petite longueur de retard seulement sur La Gantoise et l'Union, les Zèbres comptent six victoires et une seule petite défaite, contre l'Union. Rencontre où les voir prendre le point du partage aurait été loin d'une grande surprise.

La surprise, pour les observateurs du football belge, c'est surtout de voir le Sporting Charleroi à cette place, dans cette forme et à ce niveau pour le mois d'août. Mais les Carolos avaient déjà montré de belles choses sous la houlette de Mario Kohnen en fin de saison dernière et ne font que confirmer.

La gestion de l'humain, le fil rouge de la méthode Kohnen à Charleroi

Un Mario Kohnen qui était d'ailleurs l'invité de l'émission "La Tribune" de la RTBF, ce lundi soir. L'entraîneur germanophone de 39 ans est notamment revenu sur l'importance du management humain dans son travail.

"C'est le plus important. Il y a, bien sûr, une tactique et un travail quotidien sur le terrain. Mais il faut toucher les joueurs, il faut avoir une bonne connexion avec les joueurs. Et ça ne veut pas toujours dire d'être gentil."

"Il faut dire ce qu'on pense. Je suis super direct avec mes joueurs. Parfois même trop direct. Mais ils savent que ce que je dis est toujours très droit, ils savent que c'est vraiment ce que je pense. C'est super important", a conclu l'honnête Mario Kohnen, qui doit préparer son équipe à un déplacement important, dans un stade du Standard entièrement vidé de ses supporters, le 11 octobre pour le premier véritable choc wallon de la saison.

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