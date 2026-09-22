Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Vincent Euvrard espère profiter de ces trois semaines de trêve internationale pour faire encore progresser son Standard, qui a surtout montré des limites défensives lors des sept premières journées de Jupiler Pro League. Une nouvelle préparation pour la suite de la saison, avec, en point d'orgue, une joute amicale face au RC Lens, équipe disputant la Ligue des Champions.

Plus longue qu'à l'accoutumée, cette première trêve internationale de la saison. Trois semaines durant lesquelles les clubs pourront faire récupérer certains joueurs qui ne sont pas partis en sélection, et en remettre d'autres à niveau avant la reprise de la Jupiler Pro League.

C'est le cas dans tous les clubs, et notamment au Standard, où Vincent Euvrard devra s'appuyer sur la progression offensive des dernières semaines tout en rectifiant le tir défensivement. Surtout sur phase arrêtée, où les Rouches ont concédé six de leurs douze buts.

Il y a donc du pain sur la planche, pour les Liégeois, qui vivront pendant trois semaines une sorte de nouvelle préparation pour la suite de la saison, devant notamment permettre à Andi Zeqiri, Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere, que l'on n'a pas encore vus, de retrouver la forme. Avec, en point d'orgue, un sérieux test.

Le Standard en amical face au RC Lens

Comme il y a quatorze mois pour conclure le stage estival au Touquet sous la houlette de Mircea Rednic (2-2, alors que le score était de 0-2 pour les Rouches après cinq minutes), les joueurs du Standard se rendront en effet à La Gaillette le vendredi 2 octobre pour un match amical face au RC Lens.



Un match que le Standard disputera évidemment sans ses internationaux (Epolo, Fosso, Ilaimaharitra, Drammeh et Ayensa), mais avec plusieurs U23 qui compléteront le noyau. L'objectif, préparer la réception du Sporting Charleroi neuf jours plus tard. Un match sérieux, aussi, pour les Lensois de Thorgan Hazard, qui recevront Lyon le 9 octobre en Ligue 1, puis le Sporting CP le 13 octobre en Ligue des Champions.