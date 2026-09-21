Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

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Ce lundi à Tubize, Mark Van Bommel a dirigé son premier entraînement en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Il a pu compter sur un groupe presque au complet : 27 joueurs étaient présents sur les 28 appelés. Seul Leandro Trossard, qui était incertain, n'a pas participé à la séance collective.