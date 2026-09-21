Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)
Photo: © photonews
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Ce lundi à Tubize, Mark Van Bommel a dirigé son premier entraînement en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Il a pu compter sur un groupe presque au complet : 27 joueurs étaient présents sur les 28 appelés. Seul Leandro Trossard, qui était incertain, n'a pas participé à la séance collective.

Florent Malice

L'entraînement des Diables Rouges en photos

Les premières images de ce premier entraînement des Diables Rouges sous Mark Van Bommel ont été publiées. Deux mois et demi après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, la Belgique entame une nouvelle ère en Ligue des Nations avec un déplacement très difficile d'emblée, ce vendredi à Rome. 

On a ainsi pu voir Van Bommel en grande discussion avec Romelu Lukaku, l'un des deux seuls cadres de la génération dorée (avec Kevin De Bruyne) encore présents dans son groupe de 28 joueurs. Mika Godts, Diego Moreira mais aussi son capitaine Youri Tielemans ont également échangé avec le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Enfin, présence remarquée en bord de terrain : Simon Mignolet, pressenti pour reprendre le rôle de Vincent Mannaert (qui remplacerait lui le CEO Peter Willems), a lui aussi discuté avec Van Bommel.

 

Ce lundi à Tubize, Mark Van Bommel a dirigé son premier entraînement en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Il a pu compter sur un groupe presque au complet : 27 joueurs étaient présents sur les 28 appelés. Seul Leandro Trossard, qui était incertain, n'a pas participé à la séance collective.

C'est toujours un moment spécial : le premier entraînement d'un nouvel entraîneur fédéral. L'ère Mark Van Bommel a enfin succédé à l'ère Rudi Garcia sur le terrain (d'entraînement), un peu moins de deux mois après sa nomination en tant que sélectionneur des Diables Rouges. 

Pour l'occasion, une partie de l'entraînement était ouverte au public, qui a pu voir à l'oeuvre la quasi-intégralité des 28 Diables appelés ce vendredi par Mark Van Bommel. Un seul joueur était absent, et c'était assez attendu : il s'agit de Leandro Trossard, qui manquait également à l'appel avec le Besiktas ce week-end et est resté en salle pendant l'échauffement après s'être brièvement montré à son public.

Leandro Trossard vers un forfait ? 

Un petit millier de supporters étaient présents et ont chaudement accueili leurs joueurs, quelques mois après leur belle campagne aux Etats-Unis. C'était un entraînement léger pour une bonne partie du groupe, qui est reparti en salle dans la foulée tandis qu'une petite partie a travaillé avec ballon.

Ainsi, seuls Roméo Lavia, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Zeno Debast et Diego Moreira ont participé à la deuxième moitié de la séance sous les ordres de Van Bommel (les quatre gardiens travaillant, comme d'habitude, de leur côté). Ils ont ensuite été se prêter au jeu des dédicaces. 

L'absence de Trossard de la séance d'échauffement laisse supposer qu'un forfait est toujours de l'ordre du possible. Au vu de ses options dans le secteur offensif, le nouveau sélectionneur pourrait ne pas prendre de risque, et laisser l'attaquant du Besiktas rentrer en Turquie.

Restera alors à voir s'il fait appel à un autre joueur (comme par exemple Alexis Saelemaekers), ou se servira dans le noyau Espoirs, qui contient quelques habitués du noyau A. 

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