Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Le premier coach de Jupiler Pro League à prendre la porte cette saison aura été Michiel Jonckheere suite au début de saison très compliqué du KV Courtrai. Et il faudra encore attendre un peu avant de connaître la prochaine victime du jeu de chaises musicales dans notre championnat, car le KV Malines, de son côté, a confirmé Fred Vanderbiest dans ses fonctions.

Nos clubs apprendraient-ils des erreurs du passé ? Alors que le championnat de Belgique a la réputation d'être un véritable cimetière pour les entraîneurs, ce début de saison s'avère assez calme dans ce domaine. Seul Michiel Jonckheere, victime du 0/18 du KV Courtrai, a jusqu'à présent été licencié.

Du côté du KV Malines, Frédéric Vanderbiest était sous tension après un 3/21 et ne cachait pas, en conférence de presse d'après-match, qu'il était dans une situation précaire. Mais il va finalement encore recevoir un peu de temps pour redresser la barre.

Dans une interview accordée aux canaux officiels du club, Tom Caluwé, directeur sportif du KV Malines explique pourquoi les Sang & Or ont décidé de poursuivre leur collaboration avec Vanderbiest. Selon lui, l’entraîneur correspond parfaitement à la manière dont le club souhaite travailler.

Malines reste persuadé que Vanderbiest est l'homme de la situation

"Nous avons effectivement décidé de poursuivre avec Fred", explique-t-il. « La raison principale est qu’il est un bon entraîneur et qu’il correspond au profil d’un coach qui adhère à la philosophie du club. Il ose aligner de jeunes joueurs et leur accorder du temps de jeu".

Pour Caluwé, c’est toutefois avant tout la confiance en un redressement de la situation qui a pesé dans la décision. Il croit en effet que Vanderbiest est encore capable de sortir le KV Malines de sa situation actuelle. "Ma principale raison est la conviction que Fred est l’homme idéal pour récolter le plus rapidement possible les points nécessaires", assure le directeur sportif malinois.





Une décision qui fait office de rareté dans notre football. "L'entraîneur est souvent la première victime des résultats, mais ce n'est pas toujours correct", estime Caluwé, qui affirme aussi qu'il comprend l'inquiétude des supporters. "Nous ne voulons pas revivre certaines choses à l'avenir", reconnaît-il également. Le KV Malines avait connu la relégation, et si le spectre d'une descente se rapproche réellement, nul doute que Vanderbiest ne sera alors pas conservé.