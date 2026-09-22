Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Liège! 190

Le feu vert est dans la poche pour le RFC Liège. L'intercommunale Ecetia va recevoir un subside de huit millions d'euros de la Région wallonne pour la construction de l'écosystème Wallonia Sport Park, incluant notamment la construction d'une nouvelle enceinte de 8.000 places pour les Sang & Marine, mais aussi des bureaux et des infrastructures annexes.

"On ne prépare pas seulement un projet de stade, mais un écosystème entier. Pour ce projet, nous essayons d'obtenir un partenariat public/privé pour construire cet écosystème qui serait profitable à chaque Liégeois, au sens sociologique du terme."

Tels étaient les mots de Jean-Paul Lacomble, figure iconique du RFC Liège, lors de la conférence de presse d'avant-saison des Sang & Marine à la mi-août. On le sait, à Rocourt : la construction d'une nouvelle enceinte et la progression du club à tous les étages (y compris non-sportif) sera nécessaire pour accomplir le rêve d'un retour en D1A.

Un projet pour lequel le Matricule 4 vient de recevoir le feu vert en ce début de semaine, écrivent nos confrères de Sudinfo. La Région wallonne vient en effet d'accorder un subside de huit millions d'euros pour la création du projet "Wallonia Sport Park".

Feu vert pour le projet Wallonia Sport Park et le nouveau stade du RFC Liège

Concrètement, le RFC Liège va pouvoir prendre possession des terrains appartenant à la Ville de Liège situés juste à côté du stade de la Rue de la Tonne. Chargée du projet, l'intercommunale Ecetia va désormais devoir fournir à la ministre des Infrastructures sportives Jacqueline Galant des éléments expliquant le montage administratif et financier de ce projet visant à créer un pôle d’excellence football et rugby à Rocourt, avec également un stade aux normes pour accueillir les compétitions internationales de rugby.


Un écosystème complet, comme voulu par Jean-Paul Lacomble et le club, en collaboration avec l’Université de Liège et le CHU, qui inclut également une clinique de revalidation sportive et un laboratoire d'analyse des mouvements. Il permettra au RFC Liège de se doter d'un nouveau stade de 8.000 places, dont 5.000 places assises, mais aussi de bureaux, d'horeca et d'infrastructures annexes qui pourraient notamment être utiles dans le cadre d'un partenariat avec le festival Les Ardentes. Une grandiose nouvelle, donc, pour les Sang & Marine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège

Plus de news

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

Scène touchante à l'entraînement des Diables : quand les fils de Romelu Lukaku jouent avec leur "grand frère"

10:40
Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

Le Standard face à une équipe de Ligue des Champions en match amical

10:00
Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

Mario évoque la "méthode Kohnen" à Charleroi : "Il faut réussir à toucher les joueurs"

09:00
Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

Premier discours plein d'espoir de Mark Van Bommel aux Diables : "Vous pouvez gagner la Coupe du monde"

08:30
Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA

08:00
Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges

07:30
La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

07:00
Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

23:23
"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

22:11
Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

22:45
Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

Tous les clubs belges n'ont pas la gâchette facile : un coach soutenu officiellement malgré son bilan

21:42
Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

16:25
De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

21:20
Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

Zinedine Zidane veut arrêter une "tradition" en Equipe de France très peu appréciée du public

21:00
Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

20:40
"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

20:20
Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

Un seul absent au premier entraînement de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (PHOTOS)

19:43
Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

19:30
Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

18:40
Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

18:00
L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

18:20
Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

17:30
Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

17:00
Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ? Analyse

Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ?

16:00
🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

15:20
Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

15:35
1
Coup dur pour Zidane : un joueur du PSG forfait contre les Diables, son remplaçant déjà connu

Coup dur pour Zidane : un joueur du PSG forfait contre les Diables, son remplaçant déjà connu

14:57
Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu

Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu

14:30
Plus grave que prévu : un cadre du Club de Bruges opéré et out jusqu'en décembre !

Plus grave que prévu : un cadre du Club de Bruges opéré et out jusqu'en décembre !

13:50
Update : un protocole de rééducation individuel pour Tawfik Bentayeb

Update : un protocole de rééducation individuel pour Tawfik Bentayeb

13:30
Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

13:15
"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique

"Je suis certain qu'il fera du bon travail" : Forbs emballé par la convocation de Sabbe avec la Belgique

12:30
"Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve

"Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve

12:00
1
C'est clair maintenant, l'Union est un grand club : un seul "détail" reste à régler, et c'est prévu

C'est clair maintenant, l'Union est un grand club : un seul "détail" reste à régler, et c'est prévu

11:40
Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur

Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur

11:20
"Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro

"Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro

21/09
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 6
Francs Borains Francs Borains 3-2 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 La Gantoise La Gantoise
Jong Genk Jong Genk 2-2 RFC Seraing RFC Seraing
KSK Hasselt KSK Hasselt 0-1 Beerschot Beerschot
Eupen Eupen 3-1 FC Liège FC Liège
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Virton Virton
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Pogi Pogi a propos de "Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution" Union 60 Union 60 a propos de "Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux" QuickPick QuickPick a propos de Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Pogi Pogi a propos de 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien" JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved