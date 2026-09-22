Subside accordé : nouveau stade en vue pour le RFC Liège !

Le feu vert est dans la poche pour le RFC Liège. L'intercommunale Ecetia va recevoir un subside de huit millions d'euros de la Région wallonne pour la construction de l'écosystème Wallonia Sport Park, incluant notamment la construction d'une nouvelle enceinte de 8.000 places pour les Sang & Marine, mais aussi des bureaux et des infrastructures annexes.

"On ne prépare pas seulement un projet de stade, mais un écosystème entier. Pour ce projet, nous essayons d'obtenir un partenariat public/privé pour construire cet écosystème qui serait profitable à chaque Liégeois, au sens sociologique du terme."

Tels étaient les mots de Jean-Paul Lacomble, figure iconique du RFC Liège, lors de la conférence de presse d'avant-saison des Sang & Marine à la mi-août. On le sait, à Rocourt : la construction d'une nouvelle enceinte et la progression du club à tous les étages (y compris non-sportif) sera nécessaire pour accomplir le rêve d'un retour en D1A.

Un projet pour lequel le Matricule 4 vient de recevoir le feu vert en ce début de semaine, écrivent nos confrères de Sudinfo. La Région wallonne vient en effet d'accorder un subside de huit millions d'euros pour la création du projet "Wallonia Sport Park".

Feu vert pour le projet Wallonia Sport Park et le nouveau stade du RFC Liège

Concrètement, le RFC Liège va pouvoir prendre possession des terrains appartenant à la Ville de Liège situés juste à côté du stade de la Rue de la Tonne. Chargée du projet, l'intercommunale Ecetia va désormais devoir fournir à la ministre des Infrastructures sportives Jacqueline Galant des éléments expliquant le montage administratif et financier de ce projet visant à créer un pôle d’excellence football et rugby à Rocourt, avec également un stade aux normes pour accueillir les compétitions internationales de rugby.



Un écosystème complet, comme voulu par Jean-Paul Lacomble et le club, en collaboration avec l’Université de Liège et le CHU, qui inclut également une clinique de revalidation sportive et un laboratoire d'analyse des mouvements. Il permettra au RFC Liège de se doter d'un nouveau stade de 8.000 places, dont 5.000 places assises, mais aussi de bureaux, d'horeca et d'infrastructures annexes qui pourraient notamment être utiles dans le cadre d'un partenariat avec le festival Les Ardentes. Une grandiose nouvelle, donc, pour les Sang & Marine.