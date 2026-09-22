Un absent à la deuxième séance d’entraînement des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel

Les Diables Rouges ont pris part à leur deuxième séance d'entraînement ce mardi matin. Comme ce lundi, tous les joueurs étaient présents, hormis Leandro Trossard, touché au talon (œdème osseux traumatique au niveau du calcanéum).

Le premier match des Diables Rouges sous les ordres de Mark van Bommel approche. Ce vendredi à 20h45, la Belgique affrontera l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Une rencontre qui aura lieu dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des Nations. La France et la Turquie figurent également dans le groupe des Diables Rouges (groupe A).

La première mission de Mark van Bommel sera ainsi de prendre les trois points en déplacement face à une équipe encore blessée après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui s'est déroulée cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Diables Rouges préparent le déplacement en Italie

Pour réussir ce premier test, le tacticien néerlandais dirige évidemment plusieurs séances d'entraînement à l'approche de cette échéance. Ce lundi, un premier entraînement ouvert aux supporters a eu lieu. Pas moins de 1 000 fans se sont déplacés pour l'occasion.

Ce mardi matin, une deuxième séance a été organisée. Tous les joueurs sauf Leandro Trossard étaient présents, mais cette fois sans public. Un ancien Diable Rouge a d'ailleurs assisté à l'entraînement. L'ex-portier du Club de Bruges a récemment intégré la direction sportive de la Fédération belge de football. À noter également la présence d'Elisabeth Gunnarsdottir, entraîneure des Red Flames, rapporte la RTBF.

Un programme chargé pour les Diables Rouges



Après cette rencontre face à l'Italie, la Belgique disputera encore trois matchs lors de cette trêve internationale. Les Diables Rouges recevront la France au Stade Roi Baudouin le lundi 28 septembre à 20h45, la Turquie se rendra à Sclessin le vendredi 2 octobre à 20h45 et enfin la Belgique ira à Paris pour affronter la France le lundi 5 octobre à 20h45.