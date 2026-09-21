Officiel : autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après une fin d'été sans club

Autrefois prêté à Anderlecht par Liverpool, il se relance au pays après plusieurs semaines sans club Voilà maintenant bientôt huit ans qu'Anderlecht tentait de relancer Lazar Markovic en prêt. L'attaquant serbe est aujourd'hui en perte de vitesse mais s'offre un retour au pays, au FK Cukaricki, le club qui a révélé un certain Mihajlo Cvetković.

C'était en janvier 2018 : en difficulté sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck, Anderlecht tentait le tout pour lr tout en se faisant prêter Lazar Markovic. Le Serbe n'avait pas la moindre perspective de temps de jeu chez les Reds et était arrivé en cruel manque de rythme, après une première partie de saison blanche.

Sans surprise, il n'avait pas été opérationnel tout de suite, disputant à peine 20 minutes lors des six derniers matchs de phase classique. Anderlecht a pu un peu plus l'utiliser dans la dernière ligne droite de la saison, mais son apport s'est malgré tout limité à un but et un assist en dix matchs de Champions' Playoffs.

Une carrière qui pique du nez

Cinq ans après l'avoir acheté pour 25 millions à Benfica, Liverpool l'a alors cédé gratuitement à Fulham. Qui l'a à son tour laissé filer au Partizan Belgrade sans la moindre indemnité de transfert six mois plus tard.

De retour au pays, Markovic a retrouvé des couleurs, signant notamment une saison à 11 buts et 7 assists en 27 matchs. Ont ensuite suivi deux saisons en Turquie. Puis une saison en Arabie Saoudite, au FC Banyias.

Lazar Markovic revient au pays pour l'un de ses derniers challenges

La saison dernière, le natif de Čačak était actif à l'Apollon Limassol sous les ordres d'un certain Hernan Losada. Mais son bilan est resté assez maigre, avec à peine un but et deux assists. Son aventure s'est donc arrêtée là cet été.





Dans l'incertitude, l'ancien international serbe a retrouvé chaussure à son pied en retournant au pays, signant un contrat jusqu'en fin de saison au FK Cukaricki. Dans la presse nationale, beaucoup d'interrogations entourent le retour de l'ancien fils prodigue : sa technique et son expérience sont indéniables, mais il semble désormais difficilement imaginable de le voir tenir plus de 60 minutes.