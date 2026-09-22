La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La RAAL maintient sa confiance en Edward Still pour le moment
Photo: © photonews
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Malgré une nouvelle défaite ce week-end, et face à un concurrent direct au maintien, La Louvière a décidé de maintenir sa confiance en Edward Still. Il faudra probablement beaucoup de travail durant la trêve pour relancer la machine.

De mauvais résultats juste avant la trêve internationale signifient souvent que les entraîneurs suent à grosses gouttes. Car s'il y a a priori un moment "idéale" pour se séparer d'un coach et permettre à son successeur de prendre ses marques, c'est bien durant les quelques semaines sans match d'une trêve, a fortiori celle très longue qui vient de débuter.

Mais les clubs belges, qui ont la réputation d'avoir la gâchette facile, semblent avoir décidé d'être patients cette saison. Après que le KV Malines ait confirmé Frédéric Vanderbiest dans ses fonctions, la RAAL a également décidé de continuer la collaboration avec Edward Still après la défaite à OHL.

Toni Turi garde confiance en Edward Still

l"Les résultats sont globalement décevants et en deçà de nos attentes. Mais on voit comment Edward travaille. Dans la préparation des matchs, dans la manière dont les choses sont présentées, dans l’accompagnement des joueurs...", déclare Toni Turi dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Still va donc recevoir un peu plus de temps. "Je pense qu’il fait du bon travail. Nous avons eu un peu de malchance, quelques baisses de concentration, un peu de naïveté… Et la moindre erreur se paie vite cher. On voit que le moral baisse rapidement quand ça ne va pas. C’est là-dessus que nous devons travailler", estime le directeur général de la RAAL. 


"Il faut retrouver l’unité au sein du groupe et les leaders doivent se montrer à la hauteur. À partir de maintenant, nous devons absolument nous serrer les coudes et travailler encore plus dur", conclut Turi. La Louvière est actuellement 14e avec 4 points, un point au-dessus de la zone rouge. La course au maintien s'est resserrée avec la première victoire de Courtrai ce week-end. 

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