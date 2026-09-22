Un Diable Rouge a bien failli dire stop : "Je n'avais plus de plaisir, je voulais arrêter"

Maxim De Cuyper a bien failli ne jamais jouer en équipe première au Club de Bruges, et encore moins en Premier League et chez les Diables Rouges. Alors qu'il pensait à tout arrêter chez les U18, le natif de Knokke-Heist a été convaincu par son père et ses proches de mordre sur sa chique. À raison.

C'est presque en qualité d'ailier gauche que Maxim De Cuyper réalise un excellent début de saison sous les couleurs de Brighton, avec notamment un but et deux passes décisives lors des cinq premières journées de Premier League. Cela semble toutefois bien être en tant que défenseur latéral que l'ancien joueur du Club de Bruges a été repris dans la première sélection de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges.

Peu importe, pour celui qui a autant d'années à son compteur que de sélections en équipe nationale à son actif (25). Maxim De Cuyper prend du plaisir sur les pelouses et dans sa carrière, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans un entretien accordé à nos confrères néerlandophones HUMO, il raconte que, pendant son adolescence, il a bien failli mettre un terme prématuré à sa carrière de footballeur.

Maxim De Cuyper a failli arrêter le football chez les U18

Arrivé au Club de Bruges à l'âge de huit ans en provenance de Heist, Maxim De Cuyper jouait uniquement au football pour le plaisir. Selon lui, les longs trajets en voiture avec son père pour rejoindre Westkapelle n'étaient qu'un mal nécessaire pour pouvoir taper dans le ballon avec ses amis.

La situation a changé lorsqu'il a rejoint les U18. Soudain, on attendait du jeune De Cuyper qu'il se comporte comme un adulte. Le passage d'un football insouciant à un environnement presque déjà professionnel a été difficile à vivre. "J'ai vraiment pris cher", raconte-t-il à HUMO. "Durant les six premiers mois, je n'ai disputé aucun match et on ne faisait même plus attention à moi. Tout est devenu tellement sérieux que j'en ai perdu le plaisir. J'étais même sur le point d'arrêter."

De Cuyper explique avoir eu de sérieux accrochages avec un entraîneur qui tentait de le façonner "à la dure". Aujourd’hui, il peut rire de cette période, mais les choses étaient bien différentes à l’époque. Il voulait quitter Bruges pour retourner jouer avec ses amis, mais son père s'y est opposé. “Je ne me suis pas sacrifié pendant toutes ces années et je ne t’ai pas conduit partout pour te voir arrêter maintenant. Accroche-toi !”, lui avait-il lancé.





Son père et ses proches l'ont convaincu, à raison

Avec le recul, De Cuyper lui en est reconnaissant. Il réalise que ce même entraîneur qui l’avait presque poussé à abandonner a également joué un rôle majeur dans le développement du footballeur qu’il est finalement devenu, lui qui ne se considérait pas du tout comme un talent exceptionnel dans les équipes de jeunes.

“Personne ne me surveillait. Plus je vieillissais, moins je croyais en mes qualités. D’autres ont dû me convaincre, sinon je ne l’aurais toujours pas compris.” Ils ont bien fait, puisque le natif de Knokke-Heist compte déjà plus de 250 rencontres professionnelles à son actif et s'impose aujourd'hui comme un incontournable de la nouvelle génération des Diables Rouges.