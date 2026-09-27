Ligue des nations : les Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche l'emportent

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Ligue des nations : les Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche l'emportent
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Les Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche ont remporté leur deuxième match de Ligue des nations ce dimanche après-midi. Pour les "Oranje", il s'agit du premier succès de l'Espagnol Xavi depuis qu'il a pris la tête de la sélection.

Xavi a remporté son premier match à la tête de la sélection néerlandaise ce dimanche après-midi. Les "Oranje" se sont imposés 1-2 à Belgrade grâce à un doublé de Mexx Merdink. D'abord sur pénalty la demi-heure de jeu pour donner l'avance aux siens à la pause. Juste après celle-ci, les Néerlandais sont pris à froid pour Luka Jovic, mais Meerdink, servi par Guus Til va redonner l'avance aux siens, cette fois définitive. Les Néerlandais comptent désormais quatre points, alors que l'Allemagne affrontera la Grèce à partir de 20h45.

Le Danemark malgré un but annulé

Le Danemark s'est imposé à domicile 2-0 contre le pays de Galles grâce à un auto-but et une réalisation de Gustav Isaksen. L'attaquant de la Lazio avait pourtant vu un but annulé à la 24e minute de jeu. Mais l'expérimenté Gallois Ben Davies va marquer contre son camp à la 53e minute de jeu. Les "Danish Dynamite" vont finalement doubler la mise à la 66e. Le Danemark qui avait perdu son premier match recolle à la Norvège et au Portugal qui s'affronteront sur le coup de 20h45.

Six sur six pour l'Autriche

Autriche - Kosovo opposait deux pays vainqueurs de leur première joute. Les Autrichiens n'ont pas été mis en difficulté par leur adversaire puisqu'ils se sont imposés 3-1. Le défenseur de Fulham David Affengruber a permis aux locaux de prendre l'avance à la 23e. Juste avant la pause, Adamu doublait la mise, permettant aux protégés de Ralf Rangnick d'avoir une avance confortable. Le deuxième acte confirmait la domination autrichienne avec une troisième rose plantée par Carney Chukwuemeka. Les Kosavars parviendront cependant à sauver l'honneur à 7 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à un pénalty converti par l'ancien de Genk, Edon Zhegrova.

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