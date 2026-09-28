Cristiano Ronaldo sur le banc pendant 90 minutes avec le Portugal : cela faisait... 18 ans !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Cristiano Ronaldo sur le banc pendant 90 minutes avec le Portugal : cela faisait... 18 ans !
Photo: © photonews
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Jorge Jesus n'a pas utilisé Cristiano Ronaldo, pourtant capitaine lors du premier match, pendant la victoire en Norvège dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations, ce dimanche. C'est la première fois depuis 18 ans que CR7 est sur la feuille de match, mais ne participe pas à une rencontre non amicale du Portugal.

Du haut de ses 41 ans, Cristiano Ronaldo était encore titulaire, avec le brassard de capitaine autour du bras, lors de la première rencontre de Ligue des Nations du Portugal face au Pays de Galles (victoire 1-0).

La performance de l'attaquant d'Al-Nassr n'a cependant pas été jugée suffisante, et le nouveau sélectionneur portugais Jorge Jesus, qui fut également son entraîneur en Arabie saoudite, a fait un choix fort pour le déplacement en Norvège ce dimanche.

Cristiano Ronaldo a non seulement commencé la partie sur le banc, mais il y est également resté pendant l'intégralité de la rencontre, et n'a donc pas participé à la victoire de la Seleção face à Erling Haaland et ses coéquipiers (1-2).

Ronaldo 90 minutes sur le banc avec le Portugal pour la première fois depuis 18 ans

Une anomalie, au Portugal, puisque c'est la première fois depuis 18 ans que Cristiano Ronaldo était présent sur une feuille de match, sans jamais monter au jeu lors d'un match non amical de son équipe nationale.

Lire aussi… La vie sans Ronaldo, c'est possible : le Portugal s'impose en Norvège
Le recordman de la sélection (146 buts en 234 apparitions) n'a pas l'air de l'avoir très bien pris, et n'a même pas salué les supporters au coup de sifflet final avant de se diriger vers le vestiaire. La légende portugaise n'a pas apprécié, mais un entraîneur qui gagne a toujours raison, doit se dire Jorge Jesus.

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