Kevin De Bruyne est régulièrement cité au PSV Eindhoven ces dernières semaines. Le Diable Rouge serait ouvert à l'idée de rejoindre le club néerlandais, mais son avenir reste incertain. Après le match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et Liverpool, Virgil van Dijk a été interrogé sur un éventuel transfert de son ami en Eredivisie.

Le capitaine de Liverpool échange régulièrement avec Kevin De Bruyne et les deux hommes partent souvent en vacances ensemble. Interrogé sur un éventuel transfert de son ami au PSV, Virgil van Dijk a toutefois accueilli la rumeur avec surprise.

Virgil van Dijk s'interroge sur la piste du PSV

"Si j'ai déjà envoyé un message à Kevin au sujet d'un possible transfert ? Je lui parle plus souvent que je ne lui envoie simplement un message de temps en temps. Ce sont des rumeurs, non ? À mon avis, il n'a encore rien dit", a réagi le Néerlandais, cité par nos confrères de Sporza.

Lorsque le journaliste lui indique que le PSV aurait déjà formulé une offre, Van Dijk s'étonne. "Une offre a déjà été faite ? Oh…" Le journaliste évoque ensuite l'intérêt du Diable Rouge pour un départ à Eindhoven. "C'est lui qui a dit ça ? Ou est-ce que vous inventez cela ?", lui demande le défenseur.

Des fuites signes d'un problème ?

Van Dijk s'interroge aussi sur l'origine de ces informations. "Eh bien, si des personnes proches de lui parlent aux médias, alors je pense qu'il y a un problème", lance-t-il.

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Le capitaine des Reds laisse finalement à son ami le soin de s'exprimer sur la suite de sa carrière. "Je ne sais absolument rien. Seul Kevin pourra dire à quoi ressemblera son avenir. Nous verrons bien."