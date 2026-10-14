"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan

Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse avec un sentiment d'euphorie. Et c'est bien normal : le Club de Bruges est venu à bout de l'une des meilleures équipes d'Europe, l'Inter Milan (3-4). L'entraîneur croate a livré son analyse de la rencontre.

Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan : "Comment je me sens ? Je suis très heureux, extrêmement fier et reconnaissant de vivre l'un des plus beaux moments de ma carrière d'entraîneur."

Il reconnaît malgré tout les qualités de l'adversaire : "L'Inter est une très grande équipe. Nous avons eu un peu de chance, mais il faut oser pour provoquer la chance. C'était un match équilibré, du 50-50. La rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Nous essayons de dominer nos adversaires, mais face à l'Inter, ce n'est pas facile."

"L'Inter était préparé à notre pressing", a-t-il souligné. "Ils ont été plus agressifs que d'habitude en Serie A. Nous n'avons pas dominé autant que nous l'aurions souhaité, mais c'est aussi grâce à l'Inter. C'est particulier de gagner ici. Cette performance s'inscrit dans la continuité de ce que le club réalise depuis plusieurs années en Europe. C'est également une excellente chose pour le football belge."

Ivan Leko veut toujours montrer un visage conquérant, peu importe l'adversaire en face : "Depuis le premier jour, je répète que nous jouerons notre football, que ce soit contre de petites équipes en Belgique, lors de matchs amicaux ou face aux grands clubs européens. Je suis un romantique du football."

Les prestations de Sommer et Tresoldi

Il a également salué la prestation de Yann Sommer. Le Suisse prenait part à une rencontre particulière puisqu'il a passé trois saisons à l'Inter avant de rejoindre Bruges. "Sommer a été l'un des grands artisans de notre victoire. Nous savions que nous aurions besoin d'un gardien capable de réaliser cinq arrêts exceptionnels, et c'est exactement ce qu'il a fait."



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Nicolo Tresoldi, dont Ivan Leko avait déjà vanté les qualités avant la rencontre, a encore répondu présent avec un triplé. L'entraîneur brugeois ne peut être que satisfait de l'Italo-Allemand : "Tresoldi continue de progresser. Il est passé du statut d'excellent finisseur à celui d'attaquant complet. Je suis convaincu qu'il finira dans l'un des grands clubs européens."

"Cela ne signifie pas que vous êtes le Barça"

Ivan Leko est toutefois conscient que tout n'est pas parfait : "C'était un beau match, mais cela ne signifie pas que vous êtes le Barça. Il y a eu des moments où nous n'avions pas le contrôle de la rencontre. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis heureux."