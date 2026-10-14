Réaction "L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan

"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan
Photo: © photonews

Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse avec un sentiment d'euphorie. Et c'est bien normal : le Club de Bruges est venu à bout de l'une des meilleures équipes d'Europe, l'Inter Milan (3-4). L'entraîneur croate a livré son analyse de la rencontre.

Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan : "Comment je me sens ? Je suis très heureux, extrêmement fier et reconnaissant de vivre l'un des plus beaux moments de ma carrière d'entraîneur."

Il reconnaît malgré tout les qualités de l'adversaire : "L'Inter est une très grande équipe. Nous avons eu un peu de chance, mais il faut oser pour provoquer la chance. C'était un match équilibré, du 50-50. La rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Nous essayons de dominer nos adversaires, mais face à l'Inter, ce n'est pas facile."

"L'Inter était préparé à notre pressing", a-t-il souligné. "Ils ont été plus agressifs que d'habitude en Serie A. Nous n'avons pas dominé autant que nous l'aurions souhaité, mais c'est aussi grâce à l'Inter. C'est particulier de gagner ici. Cette performance s'inscrit dans la continuité de ce que le club réalise depuis plusieurs années en Europe. C'est également une excellente chose pour le football belge."

Ivan Leko veut toujours montrer un visage conquérant, peu importe l'adversaire en face : "Depuis le premier jour, je répète que nous jouerons notre football, que ce soit contre de petites équipes en Belgique, lors de matchs amicaux ou face aux grands clubs européens. Je suis un romantique du football."

Les prestations de Sommer et Tresoldi

Il a également salué la prestation de Yann Sommer. Le Suisse prenait part à une rencontre particulière puisqu'il a passé trois saisons à l'Inter avant de rejoindre Bruges. "Sommer a été l'un des grands artisans de notre victoire. Nous savions que nous aurions besoin d'un gardien capable de réaliser cinq arrêts exceptionnels, et c'est exactement ce qu'il a fait."

Lire aussi… "Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

Nicolo Tresoldi, dont Ivan Leko avait déjà vanté les qualités avant la rencontre, a encore répondu présent avec un triplé. L'entraîneur brugeois ne peut être que satisfait de l'Italo-Allemand : "Tresoldi continue de progresser. Il est passé du statut d'excellent finisseur à celui d'attaquant complet. Je suis convaincu qu'il finira dans l'un des grands clubs européens."

"Cela ne signifie pas que vous êtes le Barça"

Ivan Leko est toutefois conscient que tout n'est pas parfait : "C'était un beau match, mais cela ne signifie pas que vous êtes le Barça. Il y a eu des moments où nous n'avions pas le contrôle de la rencontre. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis heureux."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Inter

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 3-4 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 18:45 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 18:45 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21:00 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 21:00 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 21:00 PSG PSG
AS Roma AS Roma 21:00 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège El Malvario El Malvario a propos de "Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière” Pogi Pogi a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Union 60 Union 60 a propos de Olivier Deschacht au cœur d'une polémique : "J'aurais peut-être dû le dire autrement" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Albert Dupont Albert Dupont a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? sanglier66 sanglier66 a propos de Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête" Pogi Pogi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved