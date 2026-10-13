"Il faut les suspendre tous les trois" : Stijnen et Deschacht s'en prennent à l'arbitrage après le choc wallon

Le penalty non sifflé en faveur du Standard lors du choc wallon continue de faire couler beaucoup d'encre. Les Rouches se sont inclinés (0-1), mais c'est surtout la phase impliquant Salieu Drammeh dans la surface de réparation qui fait débat. Dans le podcast Ongefilterd, l'arbitrage a été vivement critiqué. Stijn Stijnen et Olivier Deschacht n'ont pas mâché leurs mots.

Radja Nainggolan a résumé son étonnement par une déclaration plutôt marquante : "Même Botticelli voit ça !" L'ancien Diable Rouge faisait référence à la phase au cours de laquelle Drammeh s'est fait marcher sur le pied, sans que l'arbitre ne désigne le point de penalty.

Stijn Stijnen ne comprend pas la décision du VAR

Olivier Deschacht pouvait encore comprendre que l'arbitre sur le terrain n'ait pas sifflé. "Que l'arbitre ne voie pas cette faute, d'accord, on peut le comprendre", a-t-il déclaré.

Stijn Stijnen n'était pas tout à fait du même avis. "Il était pourtant bien placé. Mais comment peut-on être trois devant un écran et arriver à la conclusion qu'il n'y a pas penalty ?", s'est interrogé l'ancien gardien.

Stijn Stijnen a une nouvelle fois plaidé pour une plus grande implication des anciens footballeurs au sein du VAR. Olivier Deschacht y a immédiatement vu un problème potentiel : "Imagine que je sois au VAR avec mon passé à Anderlecht, ou toi, Stijn, avec ton passé au Club de Bruges. Ce n'est quand même pas possible !"

Selon Stijn Stijnen, le problème se situe surtout dans l'analyse de la phase. "Trois personnes ont estimé que l'arbitre ne devait pas aller voir les images. C'est là que se trouve le problème", a-t-il souligné.



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"Même un arbitre de quatrième provinciale aurait vu ça"

Olivier Deschacht s'est montré encore plus virulent dans ses critiques. "Même un arbitre de quatrième provinciale aurait vu qu'il y avait penalty. Il n'y a que ces trois imbéciles qui ne l'ont pas vu. Il faut les suspendre, tous les trois", a-t-il lâché.