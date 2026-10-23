Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Le Paris Saint-Germain compte en ses rangs l'un ou l'autre favori au Ballon d'Or, qui sera décerné ce lundi à Zurich. Mais la LFP n'en a cure : la rencontre entre le PSG et l'OL, prévue ce dimanche, va être reportée en pleine cérémonie de remise du trophée.

La Préfecture de Police de la ville de Paris a demandé à la Ligue de Football Professionnel de reporter la rencontre entre le PSG et l'OL, prévue ce dimanche à 20h45. Un report lié à la situation sociale en France : après les manifestations nationales du week-end dernier, de nouvelles protestations sont prévues dans diverses villes de France malgré diverses interdictions.

Ces manifestations ont également amené d'autres reports, comme Toulouse-Troyes en Ligue 1, ainsi que Saint-Etienne - Nantes et Montpellier- Red Star en Ligue 2. Mais la date à laquelle le match entre le PSG et Lyon se déroulera finalement pose question.

Le PSG absent de la cérémonie du Ballon d'Or

Ce choc très attendu en Ligue 1 se déroulera en effet lundi soir, soit... en pleine cérémonie de remise du Ballon d'Or. Une cérémonie à laquelle il était attendu qu'une délégation parisienne se rende, puisque le PSG, champion d'Europe, est de loin le club le plus représenté parmi les nominés (8 joueurs parisiens sont nommés).

Khvisha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien du PSG, est même l'un des quelques favoris à la victoire finale. Ce dernier s'est cependant occasionné une grave blessure aux ligaments croisés cette semaine en Ligue des Champions face au FC Barcelone : il pourrait donc être présent lundi à Zurich.



Mais si le Géorgien venait à remporter le trophée, l'absence de ses coéquipiers et, peut-être, d'une bonne partie de la délégation officielle parisienne en raison du report du match par la LFP fera tache...