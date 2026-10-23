Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges pleure la disparition de Nick Devreker. Ce supporter de 51 ans, connu pour son clairon au Jan Breydel, a perdu son combat contre une tumeur au cerveau.

Depuis le bloc 226 de la tribune supérieure nord, ce médecin urgentiste lançait souvent l'emblématique “Allez de Blauwe” avec sa trompette. D'abord repris par des centaines de supporters, le chant gagnait ensuite tout le stade.

Une voix qui entraînait tout le Jan Breydel

La triste nouvelle a également été partagée dans les rangs du Club après la victoire en Ligue des Champions contre Lens. Devreker était devenu un visage et une voix bien connus au sein de la communauté des supporters brugeois.

Le médecin est né à Roulers, était originaire de Zonnebeke et vivait à Ypres. Il a travaillé treize ans comme médecin d'aéroport à Bruxelles avant de rejoindre l'AZ Delta de Roulers en 2019.

Un collègue et ami apprécié

Le médecin généraliste Joost Versyer se souvenait de Devreker comme d'un collègue particulièrement intelligent et agréable. Durant la période du coronavirus, il avait commencé à l'aider au cabinet. Il le décrivait également comme quelqu'un de très travailleur.



Devreker laisse un vide non seulement au Club de Bruges, mais aussi auprès de ses amis et collègues. Son père est lui aussi décédé jeune d'une tumeur au cerveau. Le clairon qui rassemblait des milliers de supporters se taira désormais au Jan Breydel.