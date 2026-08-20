Mark Van Bommel chamboule les Diables Rouges : une figure historique quitte la sélection

Arrivé à l'Union belge il y a 38 ans, Piet Erauw ne figurera pas dans le staff de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges. La fédération va donc devoir nommer un nouveau team manager avant la Ligue des Nations.

Le 24 juillet dernier, l'Union belge confirmait la prise de fonction de Mark Van Bommel en qualité de nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le Néerlandais a commencé son travail de supervision des joueurs il y a quelques jours, avec la reprise en Belgique et dans les différents championnats.

L'arrivée d'un nouveau sélectionneur signifie aussi, souvent, des changements dans le staff. Et un homme, qui avait pourtant rejoint l'Union belge en décembre 1988 (!), tire sa révérence.

Nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws nous apprennent en effet que Piet Erauw ne sera plus le team manager des Diables Rouges sous Mark Van Bommel. Une véritable page qui se tourne, donc.

Arrivé à l'Union belge en 1988, Piet Erauw n'est plus le team manager des Diables Rouges

Coordinateur logistique à son arrivée, il avait remplacé Nicolas Cornu dans le rôle de team manager en 2014 et a donc occupé ce poste sous les ordres de Marc Wilmots, Roberto Martínez, Domenico Tedesco et Rudi Garcia.



Nul ne sait encore qui le remplacera et qui deviendra le nouveau team manager des Diables. Peut-être, voire probablement, un proche de Mark Van Bommel, qui veut imprégner la fédération belge de sa manière de fonctionner.