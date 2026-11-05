🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le RSC Anderlecht avait rejoint les vestiaires avec une avance d'un but, grâce au pied gauche d'un homme : Ludwig Augustinsson. Un superbe coup-franc de la part du Suédois.

Le RSC Anderlecht dispute au moment d'écrire ces lignes un match presque parfait face au RB Salzbourg. Il ne manque qu'une chose aux Mauves : l'efficacité.

Le seul but de la première période est tombé sur phase arrêtée, et de bien belle manière.

Aux 20 mètres environ, et alors qu'on pensait que Danylo Sikan, de retour dans le onze, allait tenter sa chance, c'est Ludwig Augustinsson qui s'est avancé. Le Suédois fête sa 50e rencontre en Coupe d'Europe ce jeudi.

Quatrième but pour Anderlecht 

Et quelle façon de le fêter : le back gauche anderlechtois a envoyé un véritable bijou hors de portée de Christian Zawieschitzky. 

Il s'agit du premier but de la saison pour Ludwig Augustinsson, et de son troisième but en Coupe d'Europe en 50 rencontres. Sous le maillot Mauve & Banc, le Suédois a désormais inscrit 4 buts en 120 matchs. 

Lire aussi… La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Red Bull Salzbourg
Ludwig Augustinsson

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Prague Sparta Prague 1-3 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Hoffenheim Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 1-0 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-0 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-0 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Marseille Marseille
Torreense Torreense 0-0 Ararat Erevan Ararat Erevan
Sunderland Sunderland 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" 051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved