🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

Le RSC Anderlecht avait rejoint les vestiaires avec une avance d'un but, grâce au pied gauche d'un homme : Ludwig Augustinsson. Un superbe coup-franc de la part du Suédois.

Le RSC Anderlecht dispute au moment d'écrire ces lignes un match presque parfait face au RB Salzbourg. Il ne manque qu'une chose aux Mauves : l'efficacité.

Le seul but de la première période est tombé sur phase arrêtée, et de bien belle manière.

Aux 20 mètres environ, et alors qu'on pensait que Danylo Sikan, de retour dans le onze, allait tenter sa chance, c'est Ludwig Augustinsson qui s'est avancé. Le Suédois fête sa 50e rencontre en Coupe d'Europe ce jeudi.

Quatrième but pour Anderlecht

Et quelle façon de le fêter : le back gauche anderlechtois a envoyé un véritable bijou hors de portée de Christian Zawieschitzky.

Il s'agit du premier but de la saison pour Ludwig Augustinsson, et de son troisième but en Coupe d'Europe en 50 rencontres. Sous le maillot Mauve & Banc, le Suédois a désormais inscrit 4 buts en 120 matchs.



Lire aussi… La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !›